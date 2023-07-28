هذا ما قاله محرز بعد إعلان انتقاله إلى الأهلي السعودي

نشر الدولي الجزائري رياض محرز على حسابه الشخصي عبر تويتر، الجمعة، تغريدة حملت رسالة إلى نادي “السيتي” وأنصاره.

وقال رياض محرز في تغريدته “يمثل اليوم نهاية فصل لا يُنسى في حياتي، رحلة مدتها خمس سنوات مليئة بذكريات لا حصر لها.”

Dear Cityzens, Today marks the end of an unforgettable chapter in my life, a five-year journey filled with countless memories. Before leaving, I wanted to thank the board, the manager and the staff for giving me the chance to prove myself at the highest level. To my teammates,… pic.twitter.com/81mVXGoKrH — Riyad Mahrez (@Mahrez22) July 28, 2023

وتابع قائلا “قبل مغادرتي، أردت أن أشكر إدارة النادي لإعطائي الفرصة لإثبات نفسي على أعلى مستوى ولزملائي في الفريق.”

وأضاف محرز “لقد كان من دواعي سروري مشاركة الملعب وغرفة الملابس معكم. معًا حطمنا عددًا لا يحصى من الأرقام القياسية، وحققنا ما بدا مستحيلًا ولم نتوقف أبدًا عن الإيمان بأنفسنا خلال الأوقات الصعبة التي واجهناها.”

وأضاف محرز “سيبقى موسمنا الأخير في الذاكرة إلى الأبد في نادينا وخارجه، وأنا فخور بأنني كنت جزءًا منه.”

وفي ختام رسالته شكر محرز الأنصار والفريق على منحهم الثقة في كل مرة يدخل فيها أرض الملعب مرتديًا هذا القميص.

وقال محرز “سأكون ممتنًا إلى الأبد لدعمكم وحبكم. اليوم سأرحل ولكني لن أنساكم أبدًا. أتمنى التوفيق للنادي في المستقبل، حتى نلتقي مرة أخرى”.