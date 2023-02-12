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رياضة

هذا ما قاله مدرب الترجي عن المباراة المقبلة أمام بلوزداد

عمر سلامي
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هذا ما قاله مدرب الترجي عن المباراة المقبلة أمام بلوزداد
ح.م
نبيل معلول

قال مدرب الترجي التونسي، نبيل معلول، أن مواجهة شباب بلوزداد أو الزمالك، ستكون أسهل، بالنظر على اعتماد المنافسين المذكورين على طريقة هجومية.
وأكد نبيل معلول في الندوة الصحفية، بعد لقاء المريخ السوداني، أن المواجهة كانت صعبة للغاية بسبب الأسلوب الدفاعي للمنافس.

وأضاف في هذا السياق: ” قد تكون مهمتنا في مباراتي بلوزداد والزمالك أسهل باعتبار اعتمادهما على طريقة هجومية، ويلعبان بندية أمامنا على عكس المريخ”.

وبخصوص رأيه في هزيمة الزمالك على أرضه أمام بلوزداد، قال معلول: “لا يهمنا فوز الزمالك أو شباب بلوزداد، شاهدنا المباراة، وقد أعد نبيل الكوكي فريقه جيدا وانتصر في مصر”.

وتابع مدرب الترجي: “دوري أبطال أفريقيا يتميز بخصوصية، إذ يجب التعامل مع كل مباراة وفق معطياتها، نحن مطالبون بخوض جميع المباريات بالعزيمة نفسها، وكذلك نوعية الأداء لتصدر المجموعة في نهاية هذا الدور”.

وختم قائلا: “المهم أن نحقق نحن النتائج التي تضمن لنا الصدارة بغض النظر عن ظروف المنافسين”.

ويواجه الترجي التونسي، في الجولة الثانية من دور مجموعات أبطال إفريقيا مضيفه شباب بلوزداد، يوم 18 فيفري الجاري بملعب 5 جويلية بالعاصمة.

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