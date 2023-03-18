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رياضة

هذا ما قاله مدرب الزمالك عن شباب بلوزداد

عمر سلامي
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هذا ما قاله مدرب الزمالك عن شباب بلوزداد
ح.م
جيسوالدو فيريرا

قال مدرب الزمالك المصري، البرتغالي جيسوالدو فيريرا، أن الفوز الذي حققه شباب بلوزداد ، كان مستحقا.

وقال فيريرا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة: “الزمالك كان أفضل في الشوط الأول، وشباب بلوزداد يستحق الفوز، وكان ينقصنا الثقة لإحراز الأهداف”.

وأضاف: “بلوزداد فريق جيد ويضم مجموعة جيدة من اللاعبين وأهنئ الفريق الجزائري، وأتوقع منافسته على بطولة أبطال إفريقيا”.

وتابع المدرب البرتغالي: “يجب أن نعيد التفكير في المستقبل، ولا أتحدث عن الماضي، لكن كما تعلمون فإن الزمالك سبق وفاز بالدوري وكأس مصر في العام الماضي، لكن يجب أن يكون هناك توازن والعمل بجدية في المستقبل”.

والتحق شباب بلوزداد بالترجي التونسي في ربع النهائي، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، في وصافة ترتيب المجموعة الرابعة، وتوقف رصيد الزمالك عند 4 نقاط في المركز الأخير.

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