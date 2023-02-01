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رياضة

هذا ما قاله مدرب السنغال عن مواجهة الجزائر في نهائي الشان

عمر سلامي
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هذا ما قاله مدرب السنغال عن مواجهة الجزائر في نهائي الشان
ح.م
مدرب المنتخب السنغالي للمحليين باب تياو

أكد مدرب منتخب السنغال للمحليين، باب تياو، أن مباراة النهائي ستكون واعدة، مضيفا أن المنتخب الجزائري يملك أفضلية الجمهور.

وقال مدرب السنغال، عقب التأهل إلى النهائي: “المنتخب الجزائري لديه أفضلية اللعب أمام جمهوره، ونحن بدورنا السنغال لدينا الإمكانيات اللازمة، وسنواصل إثبات ذلك”.

وأضاف: “ندرك أن منافسنا في النهائي، منتخب قوي، سبق لنا وأن واجهناه، و دون شك سيخلق لنا صعوبات في المباراة النهائية”.

وتابع المدرب باب تياو: “الآن يجب علينا التحضير جيدا للمباراة النهائية، ومعاينة المنافس من خلال حصص الفيديو، لنخرج بالطريقة التي سنعتمدها في مواجهة الجزائر”.

وختم مدرب السنغال: ” النهائي يربح ولا يلعب”.

ويتقابل المنتخبان الجزائري والسنغالي السبت المقبل، بداية من الساعة الثامنة ونصف ليلا، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، في نهائي كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

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