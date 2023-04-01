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رياضة

هذا ما قاله مدرب الوداد المغربي عن مباراة شبيبة القبائل

عمر سلامي
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هذا ما قاله مدرب الوداد المغربي عن مباراة شبيبة القبائل
ح.م
المدرب غاريدو رفقة لاعبيه

أكد مدرب الوداد المغربي، خوان كارلوس غاريدو، ، أن لاعبيه جاهزون من أجل تحقيق لفوز أمام شبيبة القبائل، في المباراة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال غاريدو، في الندوة الصحافية التي تسبق مباراة شبيبة القبائل، المرتقبة سهرة السبت: ” التحضيرات كانت جيدة، واللاعبون في تمام الجاهزية وواثقون من الانتصار، والرد على خسارة الذهاب”.

وأضاف غاريدو: “نعاني من بعض الغيابات المؤثرة ومنها رضا التكناوتي الذي خضع للجراحة، لذلك قرّر اللاعبون القتال لتحقيق الانتصار وإهدائه له”.
وتابع المدرب الإسباني: “هدفنا إنهاء الدور في الصدارة، حتى نستفيد من اللعب مباراة الإياب من الدور القادم على ملعبنا، وننتظر حضورا قويا من جمهور الوداد، وسنحتفل في سهرة رائعة “.

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