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رياضة

هذا ما قاله مدرب تونس بعد ودية الجزائر

عمر سلامي
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هذا ما قاله مدرب تونس بعد ودية الجزائر
ح.م
جلال القادري

قال مدرب تونس، جلال القادري، بعد ودية الجزائر، التي انتهت على نتيجة التعادل بهدف لمثله، أن نسور قرطاج واجهوا منتخبا يملك قيمة ثابتة.
وأضاف القادري في تصريحات لوسائل الإعلام بعد المباراة الودية: “أتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري في الاستحقاقات المقبلة، لقد واجهنا منتخبا يمتلك قيمة ثابتة، ومن بين أفضل الفرق في إفريقيا”.

وتابع: “خضنا مباراة صعبة للغاية رغم طابعها الودي، أمام منتخب محترم، لقد حضرنا للمباراة كما يجب، وكانت إختبارا جيدا بالنسبة لنا”.

كما قال مدرب تونس أن المنتخب التونسي حقق أهدافه من المباراة: “حققنا الأهداف المرجوة من هذه المواجهة، بعيدا عن النتيجة النهائية، كما كانت المباراة محطة هامة بالنسبة لبعض اللاعبين”.

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