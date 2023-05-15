هذا ما قاله مدرب منتخب المغرب بعد التأهل إلى النهائي

قال مدرب منتخب المغرب لأقل من 17 سنة،، سعيد شيبا، أنه كان يتوقع صعوبة مباراة مالي، وعبّر عن فخره الكبير بلاعبيه بعد التأهل إلى المحطة الختامية من “كان” الجزائر.

وأكد شيبا، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت مباراة نصف النهائي أمام مالي: “كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة، لكن كنا مطالبين بإيجاد الطريقة اللازمة لمواجهة المنتخب المالي، الذي يعتبر من أفضل المنتخبات”.

وأضاف: ” كان علينا أن نضع كل الفرضيات أمامنا، ومنها ركلات الترجيح التي تدربنا عليها قبل المباراة، وقدنا مالي للسيناريو الذي أردناه”.

وتابع: “سنشرع في التحضير لمواجهة السنغال في النهائي، وسنبحث عن اللقب”.

واقتطع منتخب المغرب لأقل من 17 سنة تأشيرة المرور إلى النهائي عقب فوزه بركلات الترجيح على مالي، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

ويواجه المنتخب المغربي، نظيره السنغالي، في المباراة النهائية التي تقام الجمعة المقبل، بداية من العاشرة ليلا، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.