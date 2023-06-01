هذا ما قاله مساعد مدرب اتحاد العاصمة عن التحضيرات للنهائي

أكد مساعد مدرب اتحاد العاصمة، فريد زميتي، أن تحضيرات الفريق تجري في ظروف جيدة، بالمركز التقني بسيدي موسى.

وأضاف زميتي في تصريحات له، صبيحة الخميس، خلال المنطقة المختلطة: “اخترنا التحضير بمركز سيدي موسى، من أجل الهدوء الذي سيساعد اللاعبين على التركيز، وهم واعون بالمسؤولية وسنكون في الموعد هذا السبت”.

وعن غياب بن زازة عن المباراة ، قال زميتي: “بن زازة لاعب له إمكانات كبيرة، لكن من سيعوضه سيكون في المستوى إن شاء الله”.

وتابع مساعد مدرب الاتحاد: “نشكر الأنصار الذين ساندونا، بقوة، والفضل في وصولنا إلى هذه المرحلة كان بفضلهم”.

وختم زميتي حديثه، بالتعبير عن فخره باستدعاء أربعة لاعبين من الاتحاد للمنتخب الوطني، وقال في هذا السياق: ” تلقي لاعبينا لدعوة الناخب الوطني، دون شك ستحفزهم وترفع من معنوياتهم أكثر”.

من جهته قال المهاجم خالد بوسليو: “سنضع اليد في اليد، من أجل التتويج وإسعاد الجماهير”.

وعن شعوره قبل المباراة النهائية، أكد بوسليو أنه إحساس غريب، خاص باللاعبين في مثل هذه المباريات.

وأضاف بوسليو: “المهم أن نتوج بالكأس، إن شاء الله سنحقق الحلم، ونسعد أنصارنا يوم السبت”.

بالصور.. اتحاد العاصمة يواصل تحضيراته للنهائي واستقبال خاص لرباعي “الخضر”

ويواصل فريق اتحاد العاصمة، تحضيراته لمباراة إياب نهائي كأس الكاف، المرتقبة سهرة السبت بداية من الساعة الثامنة، بملعب 5 جويلية.

وأجرى أشبال المدرب بن شيخة، أمسية الأربعاء، أول حصة تدريبية في التربص المغلق المقام بالمركز التقني بسيدي موسى.

وقبل بداية الحصة التدريبية اجتمع بن شيخة بلاعبيه، على أرضية الميدان، أين تحدث معهم على ضرورة التركيز الجيد، خلال التحضيرات، من أجل تحقيق الهدف المتمثل في التتويج بكأس الكاف.

هذا إلى جانب ذلك، شرح مدرب الاتحاد للاعبين البرنامج المسطر، خلال الحصص التدريبية التي تسبق مواجهة يونغ أفريكانز.

هذا، وحظي الرباعي المستدعى من طرف الناخب الوطني جمال بلماضي، والمتمثل في بلعيد و بن بوط، ومحيوص، ولوصيف، باستقبال خاص من طرف زملائهم، في أول حصة تدريبية بالمركز التقني بسيدي موسى.

وفاز اتحاد العاصمة على يونغ أفريكانز في ذهاب نهائي كأس الكاف، بدار السلام، بهدفين مقابل هدف واحد.