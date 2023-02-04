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رياضة

هذا ما قاله موتسيبي حول حظوظ الجزائر في احتضان كان 2025

عمر سلامي
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هذا ما قاله موتسيبي حول حظوظ الجزائر في احتضان كان 2025
ح.م
باتريس موتسيبي

أكد رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، أن عملية اختيار البلد المنظم لكان 2025، ستتم في شفافية، وأضاف أن الجزائر، بإمكانها تحقيق نجاحا كبيرا في احتضان الحدث الإفريقي.

وقال رئيس الكاف، باتريس موتسيبي في ندوة صحفية نشطها السبت، بالجزائر: “القرار المتعلق بتحديد البلد المضيف لكان 2025، سيتخذ أخلاقيا وبنزاهة، وبطريقة مستقلة”.

وأضاف رئيس “الكاف”: “دون شك سيكون فيه تأثير ونفوذ، لكن الشيء الذي لن نتسامح معه، هو أن تكون هناك قرارات غير قانونية، من حيث قواعد الكاف والفيفا”.

وتابع موتسيبي: “عندما نجد سلوكات غير أخلاقية سنقوم بالتحقيق وسنقوم بالإجراءات اللازمة.. يجب أن يكون تقييم الملفات مستقل، ونركز على الحياد، لأنه يعطي عملية الاختيار مصداقية كبيرة”.

وعن ملف ترشح الجزائر، وحظوظها، قال رئيس الكاف: “عندما تقارن الجزائر مع الدول الأخرى المرشحة لاستضافة الكان، فهذا سيكون قائما على تقارير مستقلة، والجزائر بينت الكثير من الأمور، والدول الأخرى قدمت عروضا،وقدمت ذلك في الماضي أيضا”.

وأضاف في نفس السياق: “أشجع الجزائر، وينبغي أن نكون متفائلين.. الجزائر بإمكانها أن تحقق نجاحا كبيرا في احتضان كاف2025 ، وذلك يعد فخرا لنا، الجزائر قامت بعمل جيد، وكل الدول المرشحة بإمكانها القيام بعمل جيد أيضا”.

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