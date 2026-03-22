هذا ما يأكله مرضى السكري والالتهاب المزمن في العيد!

في أيام العيد، يجد مرضى السكري والالتهاب المزمن أنفسهم أمام تحد حقيقي أمام أطباق غنية بالسكريات والدهون، مقابل حاجة ملحّة لضبط الغذاء والالتزام به.

في هذا السياق أثبتت دراسة حديثة أن الغذاء المضاد للالتهاب يحمي حتى مرضى السكري.

كما أكدت الدراسة إلى أن اتباع نظام غذائي مضاد للالتهاب (خضار، فواكه، حبوب كاملة) يقلل مخاطر أمراض خطيرة حتى لدى من يعانون من السكري وأمراض القلب، كما أنه حقق انخفاضا في المخاطر بنسبة تصل إلى 31%، وفقا لموقع kvia.

ماهي العلاقة بين السكري والالتهاب؟

تشير دراسات حديثة إلى أن مرض السكري ليس مجرد اضطراب في السكر، بل يرتبط أيضا بحالة من الالتهاب المزمن في الجسم، مما يزيد من خطر المضاعفات.

كما أن الأنظمة الغذائية الصحية قادرة على تقليل مؤشرات الالتهاب بشكل واضح عند الالتزام بها على المدى الطويل، بحسب موقع pmc.

كيف يختار مريض السكري طعامه في العيد؟

وفق إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية، أهم القواعد هي:

ـ الحفاظ على مواعيد الوجبات لتجنب اضطراب السكر.

ـ عدم الصيام الطويل قبل وجبة العيد لتفادي الإفراط.

ـ التخطيط المسبق للكربوهيدرات (تقليل الخبز أو الأرز إذا تم تناول الحلوى).

ـ شرب الماء بكثرة وتجنب المشروبات السكرية.

هذه الخطوات البسيطة تمنع الارتفاع المفاجئ في سكر الدم، وفقا لموقع cdc.

الالتزام بقاعدة “نصف الطبق” الذكية

من أفضل الطرق العملية:

ـ نصف الطبق: خضروات.

ـ ربع الطبق: بروتين (لحم، دجاج، سمك).

ـ ربع الطبق: نشويات.

هذه الطريقة تساعد على التحكم في السكر وتقليل الالتهاب في نفس الوقت.

هل يُمنع تناول حلويات العيد؟

لا يمنع نهائيا، ولكن بشروط:

ـ تناول كميات صغيرة فقط.

ـ اختيار قطعة واحدة مفضلة بدل التذوق العشوائي.

ـ موازنة ذلك بتقليل النشويات في نفس الوجبة.

ـ الإفراط في السكر مرتبط بزيادة الالتهاب وارتفاع مؤشرات مثل CRP في الجسم.

ما هو الحل الذهبي

تشير الدراسات إلى أن النظام الغذائي المضاد للالتهاب يمكن أن يحسّن مؤشرات السكري والالتهاب معا، ويعتمد على:

ـ الخضروات والفواكه.

ـ المكسرات والبقول.

ـ الأسماك الغنية بالأوميغا 3.

ـ زيت الزيتون

بينما يجب تقليل:

ـ المقليات.

ـ اللحوم المصنعة.

ـ السكريات المضافة.

ـ الحركة بعد الأكل ليست رفاهية.

حتى 10–15 دقيقة من المشي بعد وجبة العيد تساعد على:

ـ تحسين الهضم.

ـ تقليل ارتفاع السكر.

ـ خفض الالتهاب.

التوازن أهم من المثالية

تشير الأبحاث أيضا إلى أن نمط الحياة الغذائي الصحي يقلل خطر الأمراض المزمنة بنسبة كبيرة تصل إلى 40–70%، لذلك ليس المطلوب هو الحرمان، بل الاعتدال والاستمرارية، حسب موقع link.springer.

نصائح مهمة للعيد

– وجبة فطور الصباح، حلوى جافة مع قهوة بدون سكر.

– الحلويات المصنوعة بالشكولاطة والكراميل والعسل ترفع السكر كثيرا إذا تم تناولها على الريق، وهو الأمر الذي يسبب الالتهابات ويفاقم السكري، مع العلم أن وقتها الأنسب بعد الغداء مع تناول حبة واحدة فقط.

– عند الزيارات العائلية، ليس مستساغا تذوق وأكل كل ما يوضع أمامكم لتفادي ألم المعدة.

-عند الغداء، يُفضل تناول كسكسي بالشعير أو القمح بالمرق مع الكثير من الخضار وقطعة دجاج أو لحم أو بيض.

– بالنسبة للعشاء نفس القاعدة، مع تناول الحلو دائما بعد الوجبة.

– عدم شرب المشروبات الغازية والعصائر.

تدبيرة لتخفيض سكر الدم: ملعقة صغيرة أو ملعقتين من خل التفاح في كوب ماء بعد الحلويات تمنع منحنى السكر من الارتفاع بسرعة.

تدبيرة أخرى: المشي بعد الوجبة أقل شيء 10 دقائق، هذا سيسمح بحرق بعض سكر الدم الذي أكلته للمشي (مثلا أكلت 50غ سكر تحرق 25غ بالمشي)، وفقا لأخصائية التغذية البشرية.