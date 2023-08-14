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هذا ما يجب أن تعرفه عن “إيريس” متحور كورونا الجديد  

الشروق أونلاين
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هذا ما يجب أن تعرفه عن “إيريس” متحور كورونا الجديد  

بات متحور كورونا الجديد “EG.5″، الذي أطلق عليه اسم “إيريس”، مصدر قلق للعديد من الدول بسب تسارع انتشاره، وصنفته منظمة الصحة العالمية بأنه مثير للاهتمام.

وفق صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، فإن المتحور يمثل مصدرا للقلق خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة المنخفضة، كما هو الحال مع “كوفيد طويل الأمد”.

وجرى تحديد هذا المتحور لأول مرة في الصين في فيفري الماضي، إلا أن اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة كان في أفريل.

يعد سلالة من متحور “أوميكرون البديل” المعروف باسم (XBB.1.9.2)، لكن يمتاز بطفرة ملحوظة تساعده على الهروب من الأجسام المضادة التي طورها الجهاز المناعي استجابة للمتحورات واللقاحات السابقة.

في 19 جويلية الماضي، أضافت منظمة الصحة العالمية متحور “EG.5” إلى قائمتها للسلالات المتداولة حاليا الخاضعة لمراقبتها.

طبقا لبيانات المنظمة، فإن اللقاحات التي ثبت فعاليتها في الحماية من سلالة “أوميكرون”، من المتوقع أن تقدم درجة عالية من الحماية من المتغير الفرعي الجديد.

والأعراض الأكثر شيوعا لـ”كوفيد 19″ حاليا، تشمل الزكام وآلام الحلق وسيلان الأنف والصداع، أما الحمى وفقدان حاستي التذوق والشم فلم تعد شائعة كما في المتحورات “دلتا” السابقة.

كما ساهم المتحور الجديد في زيادة عدد المرضى بالمستشفيات وغرف الطوارئ، لكن لم يثبت قدرته على إدخال المصابين لغرف العناية المركزة، أو إحداث مضاعفات تؤدي إلى الوفاة.

ويهدد الانتشار السريع للمتحور الفئات ذات الخطورة المرتفعة، وهم: كبار السن والأطفال ومرضى الأمراض المزمنة غير المستقرة ومن يعانون ضعف المناعة.

على هذه الفئات أن تتخذ المزيد من الإجراءات الوقائية الاحترازية، مع تلقي جرعة معززة من اللقاح قبل حلول فصل الشتاء.

مع مواصلة فيروس كورونا الانتشار عالميا، إذ تم الإبلاغ عن أكثر من مليون إصابة جديدة وما لا يقل عن 3100 وفاة خلال الشهر الماضي، كان لبريطانيا والولايات المتحدة نصيب الأسد من تلك الحالات.

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