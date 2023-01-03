هذا ما يراهن عليه بوقرة للتتويج بالشان

طالب مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، الجماهير الجزائرية، بالحضور بقوة، إلى الملاعب خلال بطولة إفريقيا للمحللين، وأكد أن المنتخب الوطني جاهز لرفع التحدي.

وقال بوقرة في تصريحات له خلال استضافته في الإثنين في “كنال ألجيري”: “اللعب في الجزائر وأمام جمهورنا، سيحفزنا كثيرا لتحقيق الهدف، والجمهور سيكون له دور كبير في نجاح الشان، وتقديم الصورة الحقيقة عن شغف الجماهير الجزائرية بكرة القدم”.

وأضاف بوقرة في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: “لدينا ملاعب رائعة، لذلك أتمنى أن تكون المنافسة مع الفرق المشاركة على أعلى مستوى، حتى تعكس مستوى المواهب التي تزخر بها الكرة الأفريقية”.

وتابع بوقرة: “لقد حضرنا من أجل الدخول بقوة في المنافسة، والبداية ستكون أمام ليبيا في مباراة الافتتاح، نحن متشوقون للعب أمام جمهورنا وتقديم كل ما هو مطلوب منا لإسعادهم”.

ودخل المنتخب الوطني للمحليين، الاثنين، آخر تربص له قبل انطلاق “الشان” التي ستحتضنها الجزائر من 13 جانفي الجاري إلى 4 فيفري المقبل.

وكشف مجيد بوقرة، سهرة الاثنين، عن قائمة اللاعبين المعنيين، بخوض غمار “الشان”.

وسيخوض أشبال بوقرة، السبت المقبل، مباراة ودية أمام غانا، ستكون الأخيرة لهم قبل دخول المنافسة.