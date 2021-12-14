هذا ما يستهلكه المواطن الجزائري من البطاطا سنويا

قال الرئيس المدير العام لتثمين المنتجات الفلاحية مصطفى بالحنيني، الثلاثاء، إن الفرد الجزائري يستهلك 100 كلغ من البطاطا سنويا.

وكشف بالحنيني خلال استضافته ببرنامج الشروق مورنينغ أن الإنتاج الوطني لمادة البطاطا سنة 2021 بلغ حوالي 40 مليون قنطار وهو ما يساوي حسبه استهلاك 100 كلغ للمواطن سنويا.

من جهة أخرى أكد المتحدث ذاته أن مصالحه تعمل حاليا على تخزين كميات كبيرة من البطاطا لتجنب ارتفاع اسعارها خلال شهر رمضان المقبل.

وزير الفلاحة يستقبل ممثلي شعبة البطاطا

وفي 26 نوفمبر 2021، ترأس، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اجتماع عمل مع أعضاء المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة البطاطا، لمناقشة مختلف المسائل على غرار الرفع من الإنتاج

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، فقد تم خلال هذا اللقاء، الذي حضره إطارات من الوزارة طرح العديد من المسائل تخص شعبة البطاطا والرفع من الإنتاج المحلي، وكذا تعزيز نظام ضبط هذه المادة الواسعة الاستهلاك من طرف المواطن .

وفي نفس السياق، نوه الوزير أن الدولة تولي أهمية كبيرة لهذه الشعبة الإستراتيجية ودورها الفعال في ترشيد النفقات العمومية وتعزيز الأمن الغذائي وأثارها على الاقتصاد البلاد .

وبعد الاستماع إلى أهم انشغالات و اقتراحات أعضاء المجلس المهني أعطى الوزير تعليمات لاتخاذ كل الإجراءات و التدابير اللازمة لضمان وفرة المدخلات بما في ذلك الأسمدة و البذور لتمكين المنتجين من مباشرة موسم الزرع في ظروف جيدة، باضافة الى المرافقة الميدانية للفلاحين و المهنيين من أجل تموين الأسواق الوطنية بهذه المادة .

وفي نفس السياق، دعا محمد عبد الحفيظ هني مختلف الفاعلين في الشعبة الى تنظيم مهنتهم و بذل المزيد من المجهودات بغرض تعزيز مكستبات هذه الشعبة من خلال رفع الإنتاج و الإنتاجية خصوصا ما يتعلق بالبذور أو المنتوج الموجه للاستهلاك وايضا تحسين نظام الضبط الخاص لهذه الشعبة.