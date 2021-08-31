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رياضة

هذا موعد تنقل “الخضر” إلى المغرب لمواجهة بوركينافاسو

سليم.ع
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هذا موعد تنقل “الخضر” إلى المغرب لمواجهة بوركينافاسو

ضبط الإتحاد الجزائري لكرة القدم، كل الأمور المتعلقة بسفرية المغرب، لمواجهة منتخب بوركينافاسو في إطار الجولة الثانية من تصفيات المونديال.
وأكد مناجير المنتخب الوطني، أمين عبيدي لبيدي، في تصريح له على موقع “الفاف” على الأترنيت، أن تنقل المنتخب الوطني إلى المغرب سيكون ليلة لقاء بوركينافاسو، أي يوم 6 سبتمبر المقبل.
وأضاف لعبيدي أن الناخب الوطني، فضل التنقل إلى المغرب يوم واحد قبل مباراة بوركينافاسو، لقرب المسافة بالإضافة إلى أن المغرب تسودها نفس الظروف المناخية، التي تسود الجزائر.
وسيكتفي “الخضر” بعد تنقلهم إلى مدينة مراكش، بحصة تدريبية واحدة في الأمسية، على أن تكون العودة إلى الجزائر يوم 8 سبتمبر.
وختم لعبيدي أنه ليس هناك أي مشكل فيما يخص إقامة “الخضر” في مدينة مراكش، وأن كل الأمور ضبطت من أجل إقامة أبطال إفريقيا في أحسن الظروف.

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