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رياضة

هذا هو آخر قرار من زيدان بِشأن خلافة بلماضي

علي بهلولي
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هذا هو آخر قرار من زيدان بِشأن خلافة بلماضي

التقى مُمثّلون عن اتحاد الكرة الجزائري بِالعاصمة الفرنسية باريس، الأحد، بِـ “المناجير” آلان ميلياتشو مدير أعمال التقني زين الدين زيدان.

وتمحور اللّقاء حول رغبة “الفاف” في انتداب زيدان مدرّبا جديد للمنتخب الوطني الجزائري، خلفا لِجمال بلماضي.

وأبلغ ميلياتشو مفاوضيه من اتحاد الكرة الجزائري بِأن زيدان يعتذر إليهم، رافضا العرض بِلباقة. كما أوردته إذاعة “آر آم سي” الفرنسية. مُشيرة إلى أن أهله ضغطوا عليه بِلا طائل لِإقناعه بِالردّ الإيجابي.

وعلى غرار “الخضر”، رفض زيدان (51 سنة) في الفترة الأخيرة، عروض تدريب منتخبات بلجيكا والبرتغال والبرازيل والسعودية، ونوادي باريس سان جيرمان ومرسيليا الفرنسيَين وجوفانتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفي العام الماضي، ذكرت الصّحافة الفرنسية أن زيدان اشترط تدريب نادي مرسيليا بِرصد غلاف مالي ضخم لا تمتلكه الإدارة الحالية، وكان مستشمرون سعوديون يُلوّحون به لِشراء أسهم الفريق.

ويبتعد “زيزو” عن السّاحة التدريبية منذ أواخر ماي 2021، تاريخ انتهاء عمله في العارضة الفنية لِنادي ريال مدريد الإسباني.

وتميّز زيدان – الذي استهلّ نشاط التدريب مُتأخّرا وبِعمر 41 سنة، ولم يُشرف سوى على نادٍ وحيد فقط مُمثّل في الفريق المذكور أعلاه – بِخاصّية عدم المغامرة وخوفه من العروض الجديدة. بِاستثناء الرّيال ومنتخب فرنسا اللّذَين يعرفهما مثل جيبه، وبِدرجة أقلّ مرسيليا المدينة حيث أبصر النّور.

ويُمنّي زين الدين زيدان النّفسَ بِتورّط منتخب فرنسا في فخّ الإخفاق خلال بطولة أمم أوروبا، المُبرمجة بِألمانيا في الصيف المقبل، لِخلافة ديدييه ديشان. أو السّيناريو السّلبي ذاته مع التقني الإيطالي كارلو أنتشيلوتي في العارضة الفنية للرّيال.

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