هذا هو السعر المقترح لتنقل الأنصار إلى كوت ديفوار لمساندة الخضر

المبلغ يتضمن تذاكر الطائرة والإقامة والإطعام والمباريات والتنقل

اتخذت كافة الترتيبات لضمان إقامة جيدة للأنصار الجزائريين الراغبين في التنقل إلى كوت ديفوار لدعم المنتخب الوطني لكرة القدم خلال كأس إفريقيا للأمم المقبلة التي ستقام في الفترة من 13 جانفي إلى 11 فيفري 2024، حسب ما أكده بوهران منظمو التنقل.

وأكد رابح لعبدوني ممثل الوكالتين السياحيتين ”العاصمية” و”قمة الضيافة” المنظمتين لتنقل الأنصار بالتنسيق مع الجمعية الوطنية لأنصار المنتخب الوطني، في ندوة صحفية بأن هذا التنقل مفتوح إلى كل مشجعي ”الخضر” الراغبين في السفر إلى كوت ديفوار لمساندة المنتخب الوطني في رهانه القاري.

وأبرز في هذا الصدد أنه رغم محدودية عدد المنشآت الفندقية المتوفرة في مدينة بواكي (350 كلم من أبيدجان) التي ستستضيف لقاءات المنتخب الوطني خلال الدور الأول، إلا أن منظمي الرحلة نجحوا في حجز فنادق ”محترمة وقريبة من الملعب” تتوفر على جميع وسائل الراحة اللازمة لصالح المناصر الجزائري.

وفيما يتعلق بالسعر المقترح لهذه الرحلة فهو يتراوح بين 270.000 و 380.000 دج، يشمل كافة التكاليف من تذاكر الملعب وأكل وتنقل ومبيت، وذلك خلال كامل فترة الدور الأول من المنافسة الذي يمتد من 13 إلى 25 جانفي، حسب ما أفاد نفس المتحدث، مؤكدا أنه سيتم التخطيط لرحلات أخرى اعتمادا على مشوار ”الخضر” في المنافسة.

وأوضح رابح لعبدوني أنه تم إعداد برنامج سياحي ثري بالتعاون مع وكالات أسفار إيفوارية لفائدة المشجعين الجزائريين الذين سيتنقلون إلى بواكي، وذلك على هامش إقامتهم بهذه المدينة، مؤكدا أنه حتى الآن تم تسجيل أكثر 25 حجزا، مبديا تفاؤله بالوصول إلى غاية 200 حجز خلال الأيام المقبلة.

ودعا اللاعبان الدوليان السابقان، سي الطاهر شريف الوزاني وعمر بلعطوي، الحاضران في هذه الندوة الصحفية واللذان يتمتعان بخبرة طويلة في الملاعب الإفريقية، المشجعين للتنقل بقوة إلى كوت ديفوار لدعم أشبال المدرب الوطني جمال بلماضي، مسديين نصائح قيمة للأنصار لاتخاذ الإجراءات الأساسية لوقاية أنفسهم من الأمراض المنتشرة في إفريقيا مثل الملاريا والكوليرا والحمى الصفراء. كما أعربا عن تفاؤلهما بفرص ”الخضر” في الذهاب إلى أبعد حد ممكن في المنافسة الإفريقية. يذكر أن المنتخب الجزائري سيواجه في الدور الأول من كأس إفريقيا للأمم 2023 منتخبات أنغولا وبوركينا فاسو وموريتانيا لحساب المجموعة الرابعة.