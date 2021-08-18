هذا هو المبلغ الذي نالته الجزائر بعد إحراز كأس أمم إفريقيا 2019

تعتزم “الكاف” رفع قيمة الجائزة المالية للفائز بِكأس أمم إفريقيا، نسخة الكاميرون المُبرمجة ما بين الـ 9 من جانفي والـ 6 من فيفري 2022.

جاء ذلك على لسان المسؤول الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس “الكاف”، على هامش حضوره حقل قرعة “كان” 2022 بِالعاصمة الكاميرونية ياوندي، مساء الثلاثاء.

وقال باتريس موتسيبي إن “الكاف” بِصدد التفاوض مع شركات راعية، لِرفع قيمة الجائزة المالية المُخصّصة للفائز بِكأس أمم إفريقيا 2022، وأيضا المنتخبات الـ 23 الأخرى المُشاركة في محفل الكاميرون.

وعلى غرار المونديال وتظاهرات كروية كبيرة تُجرى عبر أرجاء المعمورة، يُقسّم المُنظِّمون غلافا ماليا مُعتبرا على المنتخبات المُشاركة في البطولة، مع الاستناد إلى الترتيب النهائي في توزيع المبلغ. يكون مصدره الشركات الرّاعية وحقوق البثّ التلفزيوني والإذاعي وتذاكر الجمهور.

وأشار رئيس “الكاف” إلى أنه في “كان” طبعة مصر 2019، نال المنتخب الوطني الجزائري – الفائز بِكأس أمم إفريقيا – جائزة مالية قيمتها 4.5 مليون دولار (نحو 60 مليار سنتيم). ومُنح للوصيف السنيغالي مبلغ 2.5 مليون دولار.

وأضاف باتريس موتسيبي أن تفكير هيئته منصبّ أيضا، على رفع القيمة المالية للجوائز الممنوحة للاعبين، مثل مكافأة أفضل كروي في البطولة، التي نالها متوسط الميدان الجزائري إسماعيل بن ناصر في كأس أمم إفريقيا 2019.