هذا هو المركز الجديد للمنتخب الجزائري في ترتيب “الفيفا”

ارتقى المنتخب الجزائري لكرة القدم بمركز واحد في التصنيف الأخير للفيفا، الخاص بشهر أكتوبر.

واحتل المنتخب الوطني المركز الـ33 عالميا، في ترتيب الفيفا لشهر أكتوبر، بعد خوضه لقاءين وديين، حيث فاز في الودية الأولى أمام جزر الرأس الأخضر وتعادل في الثانية مع منتخب مصر.

ويحتل المنتخب الجزائري المركز الرابع إفريقيا خلف كل من المغرب والسنغال وتونس، والثالث عربيا خلف كل من المغرب وتونس.

ويتقدم المنتخب التونسي الذي تواجد في المركز الـ32 ، بمركز واحد عن “الخضر”، فيما يحتل منتخب السنغال المركز الـ20 ، ويتواجد المغرب في المركز الـ13 عالميا.

ويبتعد المنتخب الجزائري كثيرا في ترتيب الفيفا، عن منافسيه في تصفيات مونديال 2026 ، حيث يحتل منتخب غينيا المركز الـ80. ، ويتواجد منتخب الصومال في المركز 196 ، أما منتخب بوتسوانا فيحتل المركز الـ148، في حين يتواجد منتخب موزمبيق في المركز الـ113 ، وأوغندا في المركز الـ90.