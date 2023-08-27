هذا هو النادي الجديد لـ “قندوسي”

أعلنت إدارة نادي الأهلي المصري، الأحد، عن تحويل لاعبها الدولي الجزائري أحمد قندوسي إلى وجهة أخرى.

وكان متوسّط الميدان قندوسي (24 سنة) قد انضمّ إلى فريق الأهلي المصري في جانفي الماضي، قادما من وفاق سطيف لِمدّة 4 مواسم.

وسيلعب قندوسي في فريق سيراميكا كليوباترا المصري، مُعارا لِمدّة موسم واحد، كما جاء في بيان إدارة نادي الأهلي.

وكان فريق سيراميكا كليوباترا قد تموقع في المركز الـ 13، من أصل 18 ناديا متنافسا في بطولة مصر للموسم المُنقضي.

ويُعدّ فريق سيراميكا كليوباترا ناديا فتيّا، حيث تأسّس منذ 16 سنة فقط.

وقد تُساهم الإعارة في تفجير مواهب أحمد قندوسي، ذلك أنه لم يُمْنَحْ فرصة اللّعب كثيرا في نادي الأهلي، رغم حيازته مستوى فنّيا راقيا.