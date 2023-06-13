هذا هو برنامج اليوم الثاني من تربص “الخضر”

يواصل المنتخب الوطني تحضيراته بالمركز التقني بسيدي موسى، تحسبا لمبارتي أوغندا وتونس، حيث سيعرف اليوم الثاني من التربص، اكتمال التعداد بالتحاق القائد رياض محرز وأحمد توبة ورامز زروقي.

ويستهل “الخضر” تحضيرات اليوم الثاني، بحصة تدريبية بقاعة تقوية العضلات، بداية من الساعة الرابعة ونصف عصرا.

وقبل الحصة المبرمجة بملعب التدريبات بمركز سيدي موسى، في حدود الساعة الخامسة مساء، برمجت منطقة مختلطة، حيث سيلتقي عدد من لاعبي المنتخب مع الصحفيين، للحديث عن التربص الجاري.

ومن المنتظر أن تشهد الحصة التدريبية مشاركة كامل التعداد، بعد التحاق الثلاثي محرز، توبة وزروقي.

للإشارة فإنه قبل الحصة التدريبية التي جرت أمسية الاثنين، رحب رئيس “الفاف” جهيد زفيزف باللاعبين وتحدث معهم، قبل أن يشرع الناخب الوطني جمال بلماضي في تطبيق برنامج الحصة الأولى.