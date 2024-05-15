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رياضة

هذا هو تاريخ انطلاق البطولة الوطنية نسخة 2024-2025

علي بهلولي
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هذا هو تاريخ انطلاق البطولة الوطنية نسخة 2024-2025
ح.م

ضبط اتحاد الكرة الجزائري أجندة الموسم المقبل، خاصة فيما سيتعلّق بِضربة انطلاقة بطولة القسم الوطني الأوّل نسخة 2024-2025.

وبقيت أربع جولات وثلاث مقابلات متأخّرة، بِخصوص بطولة الموسم الحالي لِحظيرة النخبة، حيث يُنتظر إسدال الستار في الأسبوع الثاني من جوان المقبل. فيما لم يُضبط بعد تاريخ نهائي كأس الجمهورية بين ناديَي مولودية الجزائر وشباب بلوزداد.

وهكذا ستنطلق بطولة الموسم الجديد في الـ 14 من سبتمبر المقبل، فيما حُدّدت فترة ما بين الفاتح من جويلية والـ 31 من أوت القادمَين موعدا لِتحويلات اللاعبين، أو سوق الانتقالات الصيفية. نظير فترة شهر جانفي 2025 لِسوق الانتقالات الشتوية.

وبِخصوص بطولة القسم الثاني للموسم المقبل، فستنطلق في الـ 21 من سبتمبر القادم. ومنحت “الفاف” للأندية فرصة تحويل اللاعبين صيفا ما بين الفاتح من جويلية والـ 15 من سبتمبر المقبلَين.

وبقيت أربع جولات عن إسدال ستار بطولة القسم الثاني للموسم الحالي، مع تسجيل صعود فريق أولمبي أقبو عن فوج “وسط- شرق” إلى حظيرة النخبة.

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