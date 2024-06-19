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رياضة

هذا هو تاريخ وتوقيت وملعب نهائي كأس الجمهورية

الشروق الرياضي
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هذا هو تاريخ وتوقيت وملعب نهائي كأس الجمهورية

أعلن اتحاد الكرة الجزائري مساء الأربعاء، عن تاريخ وتوقيت وملعب مباراة نهائي كأس الجمهورية.

ويجمع اللّقاء بين فريقَي مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، حيث تقرّر تنظيمه في الخامس من جويلية المقبل على الساعة الرابعة قبيل العصر، بِملعب “5 جويلية 1962”.

وعادت المنشأة الرياضية الأولمبية العاصمية إلى احتضان نهائي هذه المنافسة، ذلك أن ملعب “ميلود هدفي” بِوهران كان مسرحا لِنهائي عام 2023 بين جمعية الشلف وشباب بلوزداد. وأُقيم نهائي عام 2019 بين شباب بلوزداد وشبيبة بجاية بِميدان “مصطفى شاكر” بِالبليدة.

وكان نهائي 2018 بين اتحاد سيدي بلعباس وشبيبة القبائل، آخر طبعة يحتضن ملعب “5 جويلية 1962” مقابلتها الختامية.

وبِخصوص نسخ 2020 و2021 و2022، فإن “الفاف” ألغت هذه المنافسة بِسبب تفشّي جائحة “كورونا”.

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