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رياضة

هذا هو جدول المقابلات الستّ الأولى لـ “محرز” في الموسم الجديد

علي بهلولي
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هذا هو جدول المقابلات الستّ الأولى لـ “محرز” في الموسم الجديد
ح.م

يبدأ اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز موسمه الجديد بِخوض المقابلات، بعد أقلّ من شهر من الآن.

لكن هذا الأمر يرتبط بِبقاء الجناح محرز في فريق مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا، في ظلّ تواتر أنباء تُرشّحه لِتغيير الوجهة نحو نادٍ آخر.

ويقضي قائد “مُحاربي الصّحراء” حاليا عطلته الصيفية بِفرنسا، حيث يُقيم أهله.

ويُواجه محرز وفريقه “الأزرق السّماوي” نادي يوكوهاما الياباني في الـ 22 من جويلية المقبل، ثم فريق بايرن ميونيخ الألماني بعد 4 أيّام من ذلك، وأخيرا أتليتيكو مدريد الإسباني في الـ 30 من الشهر ذاته.

وتكتسي هذه المقابلات الثلاث طابعا ودّيا، على أن تُجرى المواجهتان الأولى والثانية بِالعاصمة اليابانية طوكيو، وتُقام الأخيرة بِالعاصمة الكورية الجنوبية سيئول.

وبعد ذلك وفي الـ 6 من أوت المقبل بِملعب “ويمبلي” بِالعاصمة البريطانية لندن، يلعب محرز وفريقه مانشستر سيتي أوّل مباراة رسمية في الموسم الجديد، وتُجرى ضد نادي أرسنال لِحساب الكأس الإنجليزية الممتازة، أو “درع الاتحاد الإنجليزي” وفقا لِأدبيات الهيئة المُشرفة على تسيير اللّعبة بِهذا البلد. وهي مقابلة تجمع بين بطل ووصيف “البريمرليغ” للطبعة الماضية.

أمّا في الـ 11 من أوت المقبل، فيستهلّ رجال المدرب جوسيب غوارديولا رحلة الدّفاع عن لقب البطولة الإنجليزية، بِمواجهة المُضيّف نادي بيرنلي لِحساب افتتاحية هذه المسابقة نسخة 2023-2024.

وفي الـ 16 من أوت المقبل، تنتظر محرز و”السّيتي” مواجهة أمام نادي إشبيلية الإسباني بِاليونان، ضمن إطار الكأس الأوروبية الممتازة للأندية. عِلما أن النادي الأوّل نال كأس رابطة أبطال أوروبا، وتُوّج الأخير بِلقب الدوري الأوروبي.

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