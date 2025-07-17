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رسميا: منحة السفر بقيمتها الجديدة بداية من 20 جويلية
اقتصاد

هذا هو جديد دفع حقوق الطابع الخاصة بالسفر عبر الحدود البرية

الشروق أونلاين
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هذا هو جديد دفع حقوق الطابع الخاصة بالسفر عبر الحدود البرية
ح. م
جواز السفر الجزائري.

أعلنت المديرية العامة للضرائب، في بيان لها اليوم الخميس 17 جويلية، عن إطلاق خدمة رقمية جديدة عبر منصتها “طابعكم“، تتيح دفع حقوق الطابع الخاصة بعقود النقل عن بعد.

ووفقا لذات البيان، هذه الخدمة موجهة للمواطنين الحاملين لجوازات السفر والراغبين في السفر عبر الحدود البرية أو السكك الحديدية إلى الدول المجاورة، حيث يمكنهم تسديد حقوق هذا الرسم عن بع، باستخدام البطاقة البنكية “CIB” أو “البطاقة الذهبية”.

وهذه الخدمة الجديدة متاحة على مدار الأسبوع (7/7) وطوال اليوم (24/24)، وفقا لما أفادت به مديرية الضرائب، عبر الرابط الذي خصصته للعملية.

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