هذا هو حكم مباراة الجزائر والموزمبيق

كشفت “الفيفا” السّتار، عن طاقم تحكيم مباراة المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم والمُضيّف الموزمبيقي.

وتُجرى المواجهة بِالموزمبيق بعد ظهيرة هذا الأحد، لِحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

ويتكوّن الطاقم من الثلاثي الرّواندي التّالي: حكم السّاحة صامويل أويكوندا، ومُساعدَيه ديدون موتويمانا وإيريك موغابو.

ويملك حكم سّاحة صامويل أويكوندا (36 سنة) الشارة الدولية لـ “الفيفا” منذ عام 2017.

ولم يسبق لِهذا الحكم أن أدار مباراة لـ “مُحاربي الصّحراء”.

وفي جانفي الماضي، حضر صامويل أويكوندا إلى الجزائر، وشارك في بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين. وحينها شغل منصب حكم رابع في مباراة الافتتاح بين الجزائر وليبيا، التي انتهت لِمصلحة رجال المدرب مجيد بوقرّة بِهدف لِصفر.

وعلى مستوى الأندية، كان اتحاد العاصمة آخر فريق جزائري يلعب مباراة رسمية تحت إدارة الحكم صامويل أويكوندا. وذلك في مارس الماضي ولِحساب دور المجموعات لِمنافسة كأس “الكاف”. وحينها انهزم فريق “سوسطارة” بِثنائية نظيفة أمام المُضيّف نادي مارومو غالانتس من جنوب إفريقيا.