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رياضة

هذا هو خليفة زفيزف

علي بهلولي
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هذا هو خليفة زفيزف
ح.م
عز الدين أعراب

بعد استقالة رئيس اتحاد الكرة الجزائري جهيد زفيزف مساء الأحد، يتساءل الجمهور الرياضي عن مصير الهيئة.

وبات منصب رئيس “الفاف” شاغرا، وهو ما يطرح التساؤلات عن كيفية العودة إلى “الحالة الطبيعية” لِاتحاد الكرة الجزائري.

ووفقا للوائح اتحاد مبنى دالي إبراهيم لِكرة القدم، فإن النائب الأوّل لِرئيس “الفاف” هو مَن يُسيّر شؤون الهيئة مُؤقّتا، على أن تُجرى الجمعية العامّة الانتخابية بعد 60 يوما من تاريخ الاستقالة.

وتعني هذه المُعطيات أن عز الدين عراب هو مَن سيخلف زفيزف مُؤقّتا، لكن لن يترشّح لاحقا لِخلافته، استنادا إلى لوائح اتحاد الكرة.

ولكن هذه المدّة قد تطول، بِدليل أن شرف الدين عمارة استقال من رئاسة اتحاد الكرة الجزائري في مطلع أفريل 2022، ونُظّمت الانتخابات التي فاز بها جهيد زفيزف، بعد 3 أشهر من ذلك.

وفضلا عن منصب النائب الأوّل لِرئيس “الفاف”، يحوز عز الدين أعراب العضوية في المكتب الفيدرالي لٍاتحاد الكرة الجزائري، وأيضا رئيس اللّجنة الطبّية. وقبل هذه المهام، كان عضوا في مجلس إدارة نادي وفاق سطيف، ثمّ ترأّسه في السنوات القليلة الماضية.

ويبلغ أعراب من العمر 62 سنة، ويملك شهادة دكتوراه في تخصّص الطبّ.

وهكذا سيُباشر عز الدين أعراب وزملاءه في المكتب الفيدرالي لـ “الفاف” مهمّة التحضير لِعقد جمعية عامة انتخابية، واستلام ملفّات الترشّح. وتُسفر الإجراءات عن قدوم إطار جديد يُعوّض الرئيس جهيد زفيزف.

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