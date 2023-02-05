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رياضة

هذا هو مركز الدوري الجزائري في ترتيب أفضل 10 بطولات إفريقية

عمر سلامي
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هذا هو مركز الدوري الجزائري في ترتيب أفضل 10 بطولات إفريقية
ح.م
لقطة من مباراة في البطولة الجزائرية

كشف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم “IFFHS” عن ترتيبه لأفضل البطولات الأفريقية في عام 2022، حيث احتلت البطولة الجزائرية المركز الثاني.

وتصدرت بطولات دول شمال إفريقيا، قائمة أفضل 10 بطولات في القارة السمراء، حيث احتل الدوري المصري الصدارة، متبوعا بالبطولة الجزائرية في المركز الثاني.

وتقدم الدوري الجزائري، على البطولة المغربية التي جاءت في المركز الثالث، واحتل الدوري السوداني المركز الرابع.

ويحتل دوري جنوب إفريقيا الممتاز لكرة القدم المركز السادس خلف الدوري التنزاني الذي يحتل المركز الخامس.

وبحسب “IFFHS” ، فإن الدوري النيجيري الممتاز هو تاسع أفضل دوري إفريقي بعد الدوري التونسي الذي جاء في المركز الثامن، فيما حلّ الدوري الأنغولي في المركز السابع، أما البطولة الزامبية فقد احتلت في المركز العاشر.

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