هذا هو مستقبل عطال في نادي نيس

تطرّق المدير الرياضي لِنادي نيس الفرنسي فلورون غيسولفي، إلى مستقبل لاعبه الدولي الجزائري يوسف عطال.

ومعلوم أن المدافع عطال (27 سنة) مُرتبط مع نادي نيس بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الصّيف المقبل.

وقال فلورون غيسولفي إن عطال سيُشارك مع منتخب بلاده الجزائر في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024، كما ينتظر حكمَ القضاء الفرنسي في الثالث من جانفي المقبل. لذلك لم تتّخذ إدارة النادي أيّ قرار.

وأضاف في تصريحات أدلى بها لِصحيفة “نيس ماتان” الفرنسية ونشرتها، الجمعة، أن إدارة النادي تنتظر نهاية البطولة الإفريقية (الـ 11 من فيفري المقبل)، وتتّخذ القرار المناسب بِالتمديد أو أمر آخر.

وتُبدي الصحافة الفرنسية تحيّزا خبيثا، ذلك أنه عندما تتطرّق إلى عطال، تجتهد لِإحالة القارئ إلى العقوبة التي سُلّطت على مدافع “الخضر”. بينما تُعالج قضية عنصرية الفرنسي كريستوف غالتي بِكثير من “اللّين” و”التعاطف”!