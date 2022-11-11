هذا هو مصير ملعب “5 جويلية 1962”

تطرّق وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي إلى ملعب “5 جويلية 1962″، ومصير هذه المنشأة الرياضية الأولمبية.

ومعلوم أن الميدان العاصمي المذكور أعلاه دُشّن عام 1972، واحتضن عديد المنافسات الكبيرة، أبرزها كأس أمم إفريقيا 1990، وألعاب البحر المتوسّط 1975، والألعاب الإفريقية 1978 و2007، والألعاب العربية 2004.

وتستعدّ وزارة السكن والعمران والمدينة لِضبط دفتر شروط، يقضي بِعصرنة ملعب “5 جويلية 1962″، على غرار تغطية كلّ المدرجات، ورفع الطاقة الإستيعابية إلى 70 ألف مقعد.

وتشمل التغطية الحالية (السقف) جزءا صغيرا من مدرجات هذا المركّب الرياضي الفخم، فيما تتّسع المدرجات لـ 60 ألف مُتفرّج.

ولا يُستبعد أن تنطلق أشغال ترميم ملعب “5 جويلية 1962″، أواخر الرّبيع المقبل، لِأن الجزائر ستحتضن فعّاليات بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين ما بين جانفي وفيفري 2023، ثم بطولة إفريقيا أشبال في شهر أفريل من العام ذاته.

وبِخصوص ملعب براقي، قال الوزير طارق بلعريبي إن أشغال تشييد هذا الملعب ذي المواصفات العالمية، انتهت في الخامس من جويلية الماضي، وبات جاهزا لِاحتضان كبرى المقابلات والمنافسات.

وعن ملعبَي تيزي وزو والدويرة، قال وزير السكن والعمران والمدينة، إن نسبة تقدّم الأشغال بلغت 88% في المنشأة الرياضية الأولى، و65% في الميدان الأخير.