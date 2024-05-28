هذا هو موعد الإعلان عن قائمة “الخضر” تحسبا لمبارتي غينيا وأوغندا

سيعقد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش ندوة صحفية هذا الخميس، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا، بقاعة الندوات “محمد صلاح ” لملعب نيلسون مانديلا .

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، فإن الناخب الوطني سيعلن خلال الندوة الصحفية رسميا عن قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لمبارتي غينيا وأوغندا.

وينطلق تربص المنتخب الوطني يوم 3 جوان المقبل، وتتخلله مبارتان أمام غينيا وأوغندا لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 .

ويستقبل المنتخب الجزائري منتخب غينيا يوم 6 جوان بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، وسيتنقل يوم 8 جوان إلى كامبالا، لمواجهة أوغندا يوم 10 من نفس الشهر.