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رياضة

هذا هو موعد الإعلان عن قائمة “الخضر” تحسبا لمبارتي غينيا وأوغندا

عمر سلامي
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هذا هو موعد الإعلان عن قائمة “الخضر” تحسبا لمبارتي غينيا وأوغندا
أرشيف
الناخب الوطني بيتكوفيتش

سيعقد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش ندوة صحفية هذا الخميس، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا، بقاعة الندوات “محمد صلاح ” لملعب نيلسون مانديلا .

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، فإن الناخب الوطني سيعلن خلال الندوة الصحفية رسميا عن قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لمبارتي غينيا وأوغندا.

وينطلق تربص المنتخب الوطني يوم 3 جوان المقبل، وتتخلله مبارتان أمام غينيا وأوغندا لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 .

ويستقبل المنتخب الجزائري منتخب غينيا يوم 6 جوان بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، وسيتنقل يوم 8 جوان إلى كامبالا، لمواجهة أوغندا يوم 10 من نفس الشهر.

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