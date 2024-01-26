هذه الأسماء المرشحة لخلافة جمال بلماضي

مباشرة بعد ترسيم رحيل المدرب جمال بلماضي عن المنتخب الوطني، عقب الخروج المبكر من كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، بدأ الحديث عن أسماء عديد المدربين المرشحين للإشراف على الخضر، ومن بين أبرز الأسماء المتداولة يوجد كل من المدرب الفرنسي، هيرفي رونار، البوسني وحيد خليلوزيتش والبرتغالي كارلوس كيروش، بالإضافة إلى “الماجيك” مجيد بوقرة، الذي كان أثبت جدارته مع منتخب المحليين.

وكان البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري والقطري والإيراني، آخر اسم يدخل قائمة المرشحين لخلافة جمال بلماضى في تدريب المنتخب الوطني.

وبحسب تقارير صحفية جزائرية، فإن كيروش يعد من أبرز المرشحين لقيادة “محاربى الصحراء” في الفترة المقبلة، بالنظر للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها على مستوى قيادة مختلف المنتخبات قاريا وعالميا، علما أنه يعرف جيدا الكرة الإفريقية من خلال إشرافه منذ سنتين فقط على العارضة الفنية لمنتخب “الفراعنة” الذي قاده لنهائي كأس أمم إفريقيا 2022 الذي خسره أمام السنغال.

وإلى جانب البرتغالي كيروش، يوجد الفرنسي هيرفي رونار، المدرب السابق لمنتخبات زامبيا وكوت ديفوار والسعودية، الذي يشرف حاليا على المنتخب النسوي الفرنسي، من بين الأسماء المتداولة، كما يحظى بدعم كبير من طرف الجماهير الجزائرية، حسب ما أظهرته وسائط التواصل الاجتماعي.

إلا أن المدرب الوطني الأسبق، البوسني وحيد خليلوزيتش يبقى المرشح الأفضل بالنسبة لأغلب الجزائريين، الذي يرحبون بعودته من جديد بعد نجاح تجربته الأولى مع المنتخب الوطني الذي كان قاده للتأهل إلى الدور الثاني من مونديال 2014 بالبرازيل.

إلى هؤلاء، يضاف “الماجيك”، مجيد بوقرة الذي قد يكون خيارا مميزا بالنسبة لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، علما أن اللاعب السابق لـ”غلاسكو رانجرز” الإسكتلندي، يملك حب واحترام جميع الجزائريين، كلاعب أو كمدرب بعد الملحمة الكروية التي صنعها مع المنتخب الوطني المحلي الذي قاده للتتويج بكأس العرب بقطر.

وعموما، تأمل الجماهير الجزائرية أن يتعاقد الاتحاد الجزائري للعبة مع اسم كبير من أجل إعادة المنتخب الوطني إلى السكة من جديد، لاسيما مع المواعيد الهامة التي تنتظره، خاصة تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس إفريقيا 2025.

ويريد رئيس “الفاف”، وليد صادي حسم ملف المدرب الجديد في أقرب وقت ممكن، من أجل إعادة الهدوء بسرعة إلى المنتخب الوطني، والانطلاقة في تحضير المواعيد القادمة التي تنتظر “الخضر” بداية من شهر جوان المقبل بمواجهتي غينيا وأوغندا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقبل المواجهتين الرسميتين، سيكون المنتخب الوطني على موعد مع الدورة الودية الرباعية المقررة شهر مارس القادم في الجزائر، بمشاركة منتخبات جنوب إفريقيا، بوليفيا وألبانيا، التي ستكون فرصة مثالية للمدرب الجديد لبداية عمله على رأس الخضر.

وكان وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أعلن مساء الأربعاء الفارط رحيل جمال بلماضي وفسخ عقده بالتراضي، بعد فشله في كأس أمم إفريقيا 2023، من تجاوز دور المجموعات، للنسخة الثانية على التوالي.