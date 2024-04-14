هذه الدّول ساعدت الكيان الصهيوني في صدّ الهجوم الإيراني

أطلقت إيران عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة على الكيان الصهيوني، ليلة السبت 14 أفريل 2024.

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأحد 14 أفريل، نقلا عن مسؤولين عسكريين في دولة الإحتلال عن الدّول التي ساعدت الكيان في صدّ الهجوم الإيراني.

ومن بين هذه الدول فرنسا. حيث قال المتحدث باسم جيش الإحتلال “تمتلك فرنسا تكنولوجيا جيدة للغاية، وطائرات نفاثة، ورادار – وأعلم أنهم كانوا يساهمون في تسيير دوريات في المجال الجوي”.

كما أضاف هاغاري أنه “ليس لديه تفاصيل دقيقة حول ما إذا كانت الطائرات الفرنسية، أسقطت أيا من الصواريخ التي أطلقتها إيران”.

كما صرّح مسؤولون عسكريون في دولة الإحتلال صبيحة اليوم أن أمريكا وبريطانيا، ساعدت أيضا في اعتراض وابل هائل من الطائرات بدون طيار، التي أطلقتها إيران على دولة الإحتلال خلال الليل.

كما قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق أن القوات الأمريكية ساعدت “تقريبا” في إسقاط “جميع” الطائرات بدون طيار والصواريخ التي أطلقتها إيران في هجومها ليلة أمس السبت.

وقد كلّف الهجوم الإيراني على الكيان الصهيوني باستخدام مئات المسيرات والصواريخ، حسب تقارير إعلامية نحو 1.35 مليار دولار.

وقالت بعثة إيران في الأمم المتحدة حسب ما نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء “إرنا”، أنه وبعد هجومها هذا يمكن “اعتبار الأمر منتهيا”، وأضافت أنه “إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأ آخر سيكون الرد الإيراني أكبر بكثير”.

كما أوضحت أن “العمل العسكري الإيراني هو رد على عدوان إسرائيل على مبانينا الدبلوماسية في دمشق”.

البعثة الإيرانية وفي بيانها شددت على أن “على أمريكا البقاء بعيدة عن الصراع بين إسرائيل وإيران”.