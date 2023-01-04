هذه الشهادات تمنح حقّ التربص لمهنة محاسب معتمد

وفق قرار وزاري مشترك

حدد قرار وزاري مشترك الشهادات الجامعية التي تخول حق القبول في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد.

وأوضح القرار الذي وقع عليه، وزراء التعليم العالي والتكوين المهني ووزارة المالية، بتاريخ 22 ديسمبر الماضي، أن قائمة الشهادات الممنوحة، من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين التي تخول حق القبول في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد للحاصلين على شهادة ممنوحة من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو أي شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، تم الحصول عليها على الأقل ببكالوريا 3 سنوات، في شعبة المحاسبة المالية، التسيير والتدقيق.

أما المادة 3 من المرسوم، فتنص على أن الشهادات التي تخول حق القبول في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد في النظام كلاسيكي كذلك، هي الليسانس في العلوم التجارية والمالية، تخصص محاسبة، وكذا ليسانس في العلوم التجارية والمالية، تخصص مالية، ليسانس في العلوم التجارية والمالية، تخصص محاسبة ومالية، ليسانس في العلوم التجارية والمالية، تخصص تسيير، وليسانس في علوم التسيير تخصص محاسبة، إضافة إلى ليسانس في علوم التسيير تخصص مالية ، وتخصص إدارة الأعمال.

أما نظام ليسانس ماستر دكتوراه (ل.م.د)، فيخص العلوم المالية والمحاسبة تخصص محاسبة وجباية، وتخصص محاسبة وتدقيق، وتخصص محاسبة ومالية.

كما ينص القرار الوزاري على حق القبول في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد للحاصلين على إحدى الشهادات الممنوحة من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، أو أي شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.