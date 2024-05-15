هذه الولايات الأكثر إنتاجا للقمح وقد يتجاوز 40 مليون قنطارا

بداية الحصاد بالشمال بعد عيد الأضحى وتوقّعات بـ20 قنطار/الهكتار

كشف رئيس المجلس المهني المشترك للحبوب، بن علي عبد الغني، عن توقّعات بإنتاج ما يتجاوز 40 مليون قنطارا من القمح عبر 31 ولاية بمعدل 20 قنطارا في الهكتار ومساحة إجمالية مزروعة تصل مليوني هكتار، مع تصنيف ولايات ميلة وقسنطينة وقالمة ثم البويرة على رأس الولايات التي ستحقّق أعلى نسبة إنتاج لهذه السنة، في حين أكد أن حملة الحصاد ستنطلق بشكل واسع في ولايات الشمال مباشرة بعد عيد الأضحى.

ويقول رئيس المجلس المهني المشترك للحبوب في تصريح لـ”الشروق” أن المساحة المزروعة بالقمح هذه السنة بلغت مليوني هكتار، عبر 31 ولاية بإنتاج متوسّط في الهكتار يساوي 20 قنطارا، وهو ما يجعل التوقّعات تشير إلى إنتاج 40 مليون قنطار من القمح في نهاية الموسم الذي انطلق رسميا بالولايات الصحراوية ويُرتقب أن ينطلق بشكل فعلي في الشمال مباشرة بعد عيد الأضحى المبارك.

وعن أهم الولايات التي تشير المعطيات الأولية لتحقيقها أرقاما قياسية هذه السنة في إنتاج القمح، يتحدث بن علي عبد الغني عن ميلة في الصدارة وقالمة وقسنطينة، والبويرة التي حقّقت نتائج معتبرة أيضا، إضافة إلى ولاية أدرار بالجنوب.

وأرجع المتحدث تحسّن النتائج إلى الإجراءات المتخذة منذ بداية موسم الحرث هذه السنة وتحصّل الفلاحين على البذور والأسمدة مجانا ودعم السلطات بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وبالنسبة للولايات التي لم تحقّق نتائج كبرى، فيتعلق الأمر بالمناطق المزروعة الموجهة لإنتاج الأعلاف، على غرار جنوب ولايات المسيلة والجلفة وسطيف، إضافة إلى بعض المناطق الغربية مثل غليزان وسيدي بلعباس ومعسكر، وبالرغم من تساقط الأمطار إلا أن الرياح الساخنة وتفاوت درجة الحرارة بشكل كبير، حيث تصل 7 درجة ليلا و30 درجة نهارا، ما أدّى ببعض المساحات إلى تدني المنتج مقارنة مع الأرقام التي كانت متوقّعة والتي كانت ستحقق حصيلة قياسية، إلا أنه عاد ليقول إن موسم القمح الحالي يعدّ الأحسن مقارنة مع المواسم الماضية وخاصة 2022 و2023.

وأوضح بن علي أن التواصل يتم بشكل دائم مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة لمعالجة أية انشغالات يواجهها منتجو الحبوب عموما والقمح بالدرجة الأولى، فيما شدّد على أن أهم النقاط المتواجدة اليوم على طاولة النقاش هي كيفية جعل الدعم موجها بالدرجة الأولى للفلاح المنتج، حسب كمية وصنف المنتج وكيفية تجديد المكننة عبر توفير الجرارات والحصادات من الجيل الجديد وتمويل عملية اقتنائها من طرف الفلاحين، مشيرا إلى أن سعر الحصادة اليوم يصل 30 مليون دينار، إضافة إلى إلزامية توفير جرارات بقوّة كبرى.

ودعا بن علي إلى إلزامية إيجاد حلول للمحافظة على التربة وخصوبتها وتنظيم دورات زراعية علمية واعتماد نظرة استباقية لتحديد المساحات المزروعة، مع إلزامية بداية التحضير للموسم الزراعي 2024/2025 بداية من شهر جويلية المقبل، وعدم انتظار فصل الخريف، مع تحسين آليات تحضير البذور في كل منطقة.

وردّ رئيس المجلس المهني المشترك للحبوب على “البروباجاندا” التي تتعرض لها محاصيل القمح الكثيفة بالصحراء الجزائرية من طرف الإعلام المغربي، بأنها حملة ساقطة ودون المستوى للتشكيك في القدرات الجزائرية في المجال الفلاحي، والتي حققت نجاحات كبرى هذا الموسم لم يتقبلها نظام الدولة الجارة.