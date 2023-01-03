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الجزائر

هذه تعليمات عون لمسؤولي مخبر”سانوفي”

الشروق أونلاين
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هذه تعليمات عون لمسؤولي مخبر”سانوفي”
ح.م
جتنب من زيارة عون إلى مؤسسة سانوفي

أمر وزير الصناعة الصيدلانية علي عون مسؤولي مؤسسة سانوفي للأدوية برفع قدراتهم الإنتاجية ودمج الأدوية ذات القيمة المضافة لتحل محل الإستيراد.

وجاءت أوامر عون خلال زيارة تفقد قادته رفقة والي الجزائر العاصمة عبد النور رابحي إلى القطب الصناعي لسيدي عبد الله.

وحسب بيان للوزارة فقد دعا عون مسؤولي سانوفي إلى رفع قدرات الإنتاج ودمج الأدوية ذات القيمة المضافة العالية لتحل محل الاستيراد.

كما ذكّر مدراء الشركة بمسؤوليتهم فيما يتعلق بتوفير المواد المنتجة أو المستوردة من قبل مؤسستهم، من خلال المراقبة الصارمة للمؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة.

للإشارة تضم وحدة إنتاج سيدي عبد الله ستة خطوط إنتاج: 03 خطوط للأقراص، خطين للأكياس وخط للأشكال السائلة بقدرة إنتاجية إجمالية تفوق 100مليون علبة سنويًا.

كما تعد منصة توزيع سانوفي الرابعة على المستوى الوطني إذ توزع وتسوق أزيد من 88 مليون وحدة بيع 87%منها منتجة محليًا. يضيف المصدر ذاته.

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