هذه تفاصيل الزيادات في معاشات ومنح المتقاعدين

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد جعفر عبدلي، عن تفاصيل الزيادات في المعاشات ومنحة التقاعد التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وخلال استضافته ببرنامج “الشروق مورنينغ” الأربعاء، أكد عبدلي أن كل منح المتقاعدين سترفع إلى 15 ألف دينار جزائري، مشيرا إلى الفرق بين المنحة والمعاش، فالمنحة حسب المسؤول يستفيد منها المتقاعد الذي لم تتجاوز سنوات عمله 15 سنة، وهذه الفئة لم يكن لديها حد أدنى للمنح.

وفي هذا الصدد، أوضح ضيف المورنينغ أن المتقاعد الذي كان يحصل على منحة تقدر بـ 3000 دج سترفع منحته إلى 15 ألف دج بداية من جانفي.

أما الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، فأكد عبدلي أنها سترتفع هي الاخرى إلى 20 ألف دج، موضحا أن المتقاعد الذي يستفيد من 16 ألف سيتقاضى 20 ألف دج بداية من جانفي.

وستمس الزيادات معاشات المتقاعدين الذين يتقاضون ما بين 20 ألف دينار إلى 50 ألف دج، حيث ستتراوح قيمة الزيادة ما بين 2000 إلى 4000 دينار جزائري، وستدخل حيز التنفيذ بداية من شهر مارس المقبل وبأثر رجعي، حسب ما أكده عبدلي.