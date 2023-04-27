هذه تفاصيل صفقة اقتناء 15 طائرة جديدة للجوية الجزائرية

8 لشركة "بوينغ" الأمريكية و7 لـ "إيرباص" الأوروبية

كشفت الجوية الجزائرية عن تفاصيل صفقة اقتناء 15 طائرة جديدة لتعزيز أسطولها الجوي وتسيير رحلات نحو وجهات دولية جديدة، اللافت فيها أن جميع الطائرات من الحجم المتوسط والكبير.

وتشير وثيقة المنح المؤقت للصفقة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، التي اطلعت عليها “الشروق” أنه تماشيا وإجراءات منح الصفقات للمؤسسة، تنهي الجوية الجزائرية إلى علم المشاركين في الاستشارة رقم 01/AH-DG/2022، المتعلقة باقتناء 15 طائرة جديدة أن الصفقة جاءت وفق النتائج التالية:

اقتناء بصفة مؤقتة لـ 8 طائرات من شركة بوينغ من طراز 737-9 ماكس من الجيل الجديد بسعة مقاعد تتراوح من 170 إلى 210.

واستقرت الجوية الجزائرية على 5 طائرات من الحجم الكبير “إير باص-أ 330-900” بسعة مقاعد تتراوح من 280 إلى 320 مقعدا.

أما الطائرتين الأخيرتين فهما إيرباص-أ 3500-1000، بسعة مقاعد تتراوح من 350 إلى 450 مقعدا.

ويظهر جليا أن الجوية الجزائرية تعول على تعزيز حصتها من خلال الوجهات الدولية بالنظر إلى حجم الطائرات التي وقع عليها الاختيار سواء من شركة بوينغ بالنسبة لـ “737-9” وهي من الجيل الجديد الذي يستطيع تغطية مسافات متوسطة إلى طويلة نسبيا، أو من خلال طائرات “إيرباص أ 330-900 وأيرباص أ 350-1000” التي تستطيع قطع مسافات طويلة.

وبموجب هذه الصفقة سيرتفع أسطول الناقل الوطني إلى 71 طائرة، لكن لا يعلم إلى حد الآن إن كان سيتم سحب عدد من الطائرات القديمة أو سيتم إعادة تهيئتها وصيانتها لكي تحلق لسنوات أخرى وهل ستوجه غلى الرحلات الداخلية فقط أم لا.

ويعتبر المنح المؤقت للصفقة مؤقتا، ويبقى مشروطا بعدم تسجيل اعتراضات من شركات أو أطراف أخرى. وهي إجراءات قانونية تتقيّد بها الشركة.

وتضمن الإعلان أيضا إيجار 10 طائرات لمدة 5 سنوات على أقصى تقدير، في انتظار استكمال صناعة الطائرات الـ 15 الجديدة. حيث حُدّد منتصف نهار 23 ماي 2023 كآخر أجل لتلقّي العروض.

وفي تفاصيل الطائرات المعنية بالإيجار (LEASING)، تبرز طائرات “إيرباص أ330-300 وعددها 4 وأ330-900 وعددها اثنتان. إضافة إلى طائرتين من نوع بوينغ 737-800، وطائرتين من نوع بوينغ 737-9 ماكس.

كما أعلنت الجوية الجزائرية أيضا تأجير طائرتين تحسُّبا لموسم الصيف والعُطل والحج، وهي الفترة التي يسجل فيها الناقل الوطني ارتفاعا كبيرا للطلب.