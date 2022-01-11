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هذه حقيقة العثور على ثعبان ضخم بمقر إقامة المنتخب التونسي بالكاميرون

الشروق أونلاين
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هذه حقيقة العثور على ثعبان ضخم بمقر إقامة المنتخب التونسي بالكاميرون
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تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة يدّعي ناشروها أنّها تظهر ثعباناً ضخماً في مقرّ إقامة المنتخب التونسي في الكاميرون حيث يشارك في منافسات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم. لكنّ الصورة في الحقيقة منشورة منذ العام 2015 على أنّها ملتقطة في الهند.

يتضمّن المنشور صورتين الأولى لثعبانٍ ضخم في حمّام والثانية لسحليّة وراء زجاج. وقد جاء في التعليق المرافق “صور من فندق إقامة منتخب تونس في الكاميرون”.

ويشارك المنتخب التونسي في النسخة 33 لكأس الأمم الإفريقيّة في كرة القدم في الكاميرون التي تستمر منافساتها حتى السادس من فبراير المقبل.

فما قصّة الصورتين؟

يظهر في الصورة الثانية اسم لاعب منتخب تونس غيلان الشعلالي وتبدو الصورة ملتقطة من “ستوري” نشرها على أحد حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أظهر البحث أنّ مواقع إخباريّة عدّة نشرتها منذ الثامن من الشهر الحالي نقلاً عن حساب اللاعب في موقع إنستغرام.

وبما أنّ الشعلالي نشر الصورة على شكل “ستوري”، أي أنّها تحذف تلقائياً بعد 24 ساعة، لم يتسنّ لصحافيي خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس التأكّد من أنّ اللاعب نشرها بالفعل.

والثعبان؟

أرشد التفتيش عن الصورة الأولى التي تظهر ثعباناً ضخماً أنّها منشورة في مواقع هنديّة عدّة عام 2015 تشير إلى أنّها لأفعى من نوع كوبرا ظهرت في مدينة ثاين الهنديّة.

ومجرّد نشرها عام 2015 ينفي أن تكون ملتقطة حديثاً خلال منافسات كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

المصدر: فرانس برس

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