هذه حقيقة الفيديو الذي يُظهر وفاة امرأة داخل المحكمة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة أمريكية ادّعى مروجوه أنها توفيت داخل المحكمة بعد إدانتها بالتآمر لقتل زوجها السابق.

وأظهر المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع، امرأة تجلس داخل القاعة وهي رأسها وترفعه ليغمى عليها، حيث تدّخل شرطي لتقديم المساعدة لها.

وأرفق الفيديو بتعليقات تشير إلى أنّ هذه المشاهد تظهر اللحظات الأخيرة للسيدة قبل أن “يقبض ملاك الموت روحها”.

وكشف فريق تقصي الحقائق في وكالة “فرانس براس” بعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة، أن النسخة الأصلية منه نشرت في مواقع أمريكية سنة 2017.

ويظهر هذا الفيديو في الحقيقة سيّدة تدعى ديانا لوفجوي أغمي عليها في قاعة محكمة في كاليفورنيا بعد إدانتها بالتآمر لقتل زوجها السابق وقد أمر القاضي بإخلاء قاعة المحكمة لإسعافها بعد أن أغمي عليها بفعل الصدمة لدى سماعها الحكم الذي يقضي بسجنها 25 عاما، لاعتمادها على قاتل مأجور للتخلص من زوجها.