هذه حقيقة وفاة نجم كرة القدم البرازيلي “بيليه”  

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية خبراً يدّعي ناشروه وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه.

وكشف فريق تقصي الحقائق لوكالة “فرانس برس” أن الادعاء خطأ، ولا أخبار عن وفاة بيليه في الصحافة والمواقع البرازيلية الرسمية.

وضمّت المنشورات صورة لبيليه وأرفقت بتعليق جاء فيه “عاجل وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه قبل قليل”. ونسبت بعض هذه المنشورات خبر الوفاة إلى اتحاد كرة قدم البرازيليّة.

وقال فريق فرانس برس أنه بدأ تداول هذه المنشورات في السابع من أوت 2022، عبر حسابات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي حاصدة مئات التفاعلات.

لكن الحديث عن وفاة نجم كرة القدم البرازيلي بيليه غير صحييح، بحسب ما أكّد صحافيو خدمة الأخبار الرياضية في وكالة فرانس برس.

ولم تنشر أي وسيلة أو موقع ذو صدقيّة هذا الخبر كما أنّ الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لم ينشر هذا الخبر على أي من صفحاته الرسميّة كما ادّعت بعض هذه المنشورات.

وكانت صحة اللاعب الأسطوري هشة في الأعوام الأخيرة، مع دخوله إلى المستشفى مرات عدة في الفترة الأخيرة في إطار علاجه من سرطان القولون.