هذه رزنامة تسجيلات الناجحين في البكالوريا

تخصيص موقعين إلكترونيين لإتمام العملية

الانطلاق يوم27 جويلية و18 سبتمبر آخر أجل للتسجيلات النهائية

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رزنامة التسجيلات الأولية والنهائية بعد الإعلان عن قوائم الناجحين في شهادة البكالوريا دورة جوان 2021، حيث ستنطلق التسجيلات الأولية عبر الخط حصريا من 27 حتى 29 جويلية الجاري، فيما تم تحديد يوم 18 سبتمبر كآخر أجل للتسجيلات النهائية للطلبة الجدد.

وخصصت الوزارة موقعين إلكترونيين من أجل إتمام عمليات التسجيل والتي ستتم حصريا عبر الخط مع تخصيص رابط مجاني على مستوى فضاءات الانترنت المفتوحة لهذا الغرض عبر مؤسسات التعليم العالي وهذا بداية من يوم 27 جويلية الجاري، فبمجرد حصول الناجح على كشف النقاط المحصل عليه في البكالوريا من المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها سيتعرف على رقم التسجيل والرمز السري الخاص به والذي سيتم به كل عمليات التسجيل، كما بإمكانه الولوج إلى الموقعين المخصصين للعملية عبره للتعرف على قائمة التكوينات المسموح له التسجيل فيها على حسب المعدل وشعبة البكالوريا المحصل عليها، حيث ينبغي عليه التسجيل في بطاقة رغباته وفقا لترتيب تنازلي من 6 اختيارات على الأقل إلى عشرة على الأكثر.

التسجيلات الأولية عبر الخط إجبارية لحاملي البكالوريا

وستنطلق التسجيلات الأولية التي ستمر على مرحلتين -حسب ما جاء في المنشور الوزاري الخاص بحاملي شهادة البكالوريا لسنة 2021- في الفترة من 27 حتى 29 جويلية، على أن تكون عملية تأكيد التسجيلات الأولية عبر الخط من 30 حتى 31 من نفس الشهر، ولأول مرة سيتم السماح للمترشح بتعديل خياراته في مرحلة التأكيد وسيتم اعتماد القائمة الثانية في تلك الحالة، فيما ستنطلق مرحلة معالجة الرغبات عن طريق المعالجة الآلية من الفاتح حتى 8 أوت المقبل، ليعلن عن نتائج التوجيه يوم 8 أوت مساء، ونبهت الوزارة إلى أن التسجيلات الأولية عبر الخط تعتبر إجبارية بالنسبة لكافة حاملي شهادة البكالوريا الجدد، حيث يفقد الطالب الذي لم يمر على هذه المرحلة إمكانية التسجيل في ميدان أو شعبة التكوين المرغوب فيها.

فرصة ثانية لمن لم يتحصلوا على أي رغبة من رغباتهم

وفي المرحلة الثانية المحددة من 9 حتى 13 أوت 2021 ستنطلق المقابلات الخاصة بالمرشحين الموجهين إلى المدارس العليا للأساتذة وهذا من 9 حتى 11 أوت، فيما خصصت الوزارة الفترة من 9 حتى 16 أوت لمرحلة الطعون والممنوحة حصريا للمترشحين الذين لم يحصلوا على أي من اختياراتهم الستة أو العشرة، حيث ستفتح البوابة المخصصة لذلك من 9 حتى 11 أوت ويتعين على المعنيين ملء بطاقة رغبات أخرى حسب ترتيب تنازلي، ويجب أن تحتوي على ستة اختيارات من بينها اثنان وجوبا في مسارات الليسانس ذات التسجيل المحلي أو الجهوي مع ضرورة احترام المعدلات الدنيا للالتحاق وفي حدود المقاعد البيداغوجية المتوفرة، لتتم عملية المعالجة آليا من 11 حتى 16 من نفس الشهر، على أن يكون الإعلان عن النتائج مساء يوم 16 أوت، هذا وستفتح البوابة المخصصة للإيواء للطلبة الموجهين بعيدا عن مقر إقامتهم من 12 إلى 18 أوت .

منشور تكميلي للحالات الخاصة سينشر قريبا

وحددت الوزارة الفترة من 4 حتى 9 سبتمبر المقبل من أجل التسجيلات النهائية، فيما يتم فتح أرضية “بروغرس” من 11 حتى 19 سبتمبر 2021 لمعالجة الحالات الخاصة والتي سيتم إعداد منشور تكميلي لاحق يضبطها ويوضح كافة الإجراءات والرزنامة الخاصة بها، ويحدد أيضا الحالات التي تخول لمدير الجامعة اقتراح إعادة توزيع داخلي وخارجي للطلبة بالتشاور مع الندوات الجهوية للجامعات ولاسيما بالنسبة للشعب التي تعرف انخفاضا محسوسا لعدد الطلبة، فيما سيكون يوم 19 سبتمبر آخر أجل للتسجيل في المؤسسات الجامعية، وستفتح البوابة المخصصة للخدمات الجامعية في الفترة من 4 حتى 18 سبتمبر 2021.

كما وضعت الوزارة أربعة معايير يستند عليها التوجيه والتكوين العاليين، منها مراعاة الشعبة والنتائج المحصل عليها في امتحان البكالوريا، فضلا عن اعتماد ولأول مرة نمط المعدل الموزون المحسوب آو ما يعرف بالمعدل العام المحصل عليه في البكالوريا وهذا حسب ميدان أو شعبة التسجيل مع بعض الشروط الإضافية في بعض الحالات فقط، والرغبات المعبر عنها من طرف حامل شهادة البكالوريا، وقدرات استيعاب مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، والدوائر الجغرافية .

اعتماد “المعدل الموزون” للتخصصات العلمية والتكنولوجية

وكشفت الوزارة في المنشور الخاص بالتوجيه عن كيفية احتساب المعدل الموزون في كل شعبة، حيث سيحتسب المعدل الموزون للالتحاق بميدان علوم الطبيعة والحياة وميدان علوم الأرض والكون والعلوم الطبية والعلوم البيطرية، لفائدة حاملي بكالوريا شعب علوم تجربية ورياضيات من خلال ضرب معدل البكالوريا في 2 + علامة العلوم الطبيعية تقسيم 3، في حين يحتسب المعدل العام للبكالوريا في شعب تقني رياضي لدخول تلك الميادين، أما ميدان علوم المادة وعلوم وتكنولوجيا والذي يوجه له الناجحون في الشعب حسب الأولوية رياضيات، ثم علوم تجريبية، ثم تقني رياضي، فيتم احتساب معدل البكالوريا ضرب 2 وإضافة حاصل جمع علامة مادتي الفيزياء والرياضيات قسمة 2، ليتم قسمة المجموع على 3، ونفس المعادلة تحتسب للراغبين في دخول ميدان رياضيات وإعلام آلي والهندسة المعمارية، عمران ومهن المدينة وتكون الأولوية لشعب الرياضيات تليها تقني رياضي، ثم علوم تجريبي.

كما تم اعتماد المعدل الموزون في ميدان آداب ولغات الأجنبية ماعدا اللغة الروسية والتركية، والأولوية للناجحين في شعب لغات أجنبية، ثم آداب وفلسفة وبعدها باقي الشعب العلمية والتقنية وتسيير واقتصاد، حيث يتم احتساب معدل البكالوريا ضرب 2 وإضافة علامة لغة الشعبة المطلوبة تقسيم 3، أما في تخصص ترجمة والذي يمنح فقط لحاملي بكالوريا شعبة لغات أجنبية أو شعبة آداب وفلسفة، فيتم احتساب المعدل الموزون من خلال جمع معدل البكالوريا ضرب 2 مع معدل ثلاث لغات المعنية تقسيم 3، في حين يتم احتساب المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا للالتحاق بميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية وحقوق وعلوم سياسية، فنون، لغة وثقافة أمازيغية، لغة وأدب عربي، علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، علوم اقتصادية، تسيير علوم تجارية وهي متاحة لجميع الشعب.

وحدد المنشور شروطا إضافية للتسجيل الأولي في الأقسام التحضيرية وبعض ميادين وشعب التكوين، في حين سيحدد معدل وطني موحد بعد المعالجة الآلية عن طريق الترتيب الوطني لكل طلبات حاملي شهادة البكالوريا من أجل الالتحاق بشعب العلوم الطبية “طب الأسنان، طب، صيدلة” والمدارس العليا، في حين تم اشتراط اختبار تحديد المستوى للحاصلين على بكالوريا أجنبية معترف بمعادلتها للالتحاق بالعلوم الطبية و لمدارس العليا، ويخضع الالتحاق بالمدارس العليا للأساتذة للنجاح في مقابلة شفوية أمام لجنة، ويمكن إجراء المقابلة حضوريا داخل مدرسة التوجيه أو في مؤسسة جامعية أخرى، فيما يشترط تقديم شهادة طبية تثبت الصحة الجيدة للالتحاق بميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.