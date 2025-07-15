هذه شروط الالتحاق بالمدارس الوطنية العليا لحاملي بكالوريا 2025

معدل الترتيب بالقطب التكنولوجي سيدي عبد الله بين 16 و17

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المعدلات الدنيا للترتيب من أجل التسجيل في المدارس العليا للقطب التكنولوجي سيدي عبد الله ما بين 16 و17 من 20، وهذا حسب التخصص المطلوب وأولويات الشعبة، حيث يكون التدريس فيها باللغة الانجليزية ويخضع معدل القبول لعدد المقاعد المتاحة وعدد الناجحين بتقدير امتياز.

وحسب المنشور الخاص بحاملي البكالوريا لسنة 2025، فيمكن للناجحين المتفوقين بتقدير ممتاز في شعب الرياضيات والعلوم التجريبية وتقني رياضي ولوج إحدى المدارس العليا الوطنية البالغ عددها خمس مدارس بالقطب التكنولوجي والعلمي عبد الحفيظ إحدادن بسيدي عبد الله.

معدل 17 فما فوق للتسجيل في الذكاء الاصطناعي

وللمشاركة في الترتيب من أجل الالتحاق بالمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يكون المعدل الموزون المحسوب أو المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا يساوي أو يفوق 17 من 20 مع منح الأولوية في التسجيل للحائزين على بكالوريا رياضيات ثم علوم تجريبية وبعدها تقني رياضي، ويمكن أن تتجاوز معدلات القبول الدنيا بعد المعالجة الآلية للرغبات المعدل المطلوب للترتيب وهذا حسب طاقة الاستيعاب وعدد الناجحين بتقدير امتياز، ويحتسب نفس معدل الترتيب وأولويات الشعب للراغبين في الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للأمن السيبراني.

أما بالنسبة للناجحين الراغبين في التسجيل بالمدرسة الوطنية العليا للرياضيات بذات القطب التكنولوجي فيحتسب معدل الترتيب حسب الأولويات، حيث يمكن للناجحين في شعبة الرياضيات إبداء الرغبة في التسجيل بمعدل موزون أو عام يساوي أو يفوق 16 من 20، في حين يحتسب من 16.5 للحائزين على بكالوريا شعبة علوم تجريبية، ويبدأ الترتيب من معدل موزون أو عام يساوي أو يفوق 17 للحائزين على بكالوريا شعبة تقني رياضي، فيما يمكن أن ترتفع معدلات القبول بعد المعالجة الرقمية للرغبات .

وتتيح الوزارة للناجحين المتفوقين ولوج المدرستين الوطنيتين العليين للأنظمة المستقلة ولعلوم النانو والنانو تكنولوجيا عن طريق الترتيب باحتساب المعدل الموزون أو المعدل العام الذي يساوي أو يفوق 16 من 20 حسب أولويات الشعب بداية بالرياضيات تليها علوم تجريبية وبعدها النانو تكنولوجيا، ويتلقى الناجحون المسجلون في هذه المدارس العليا تكوينا باللغة الانجليزية.

مدارس عليا ذات تسجيل وطني في ميدان التكنولوجيا

ويمكن للناجحين في بكالوريا 2025 بمعدلات جيدة في شعب الرياضيات والعلوم التجريبية والتقني رياضي التسجيل والمشاركة في الترتيب من أجل الالتحاق بعدد من المدارس العليا ذات التسجيل الوطني، والتي تضمن تكوينا قاعديا في التخصصات ضمن ميدان علوم التكنولوجيا، حيث تم تحديد معدل الترتيب الموزون أو العام 16 فما فوق للالتحاق بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بكل من وهران وقسنطينة والجزائر العاصمة، ونفس معدل الترتيب للالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا المتقدمة الجزائر، في حين ينطلق الترتيب من معدل 15 للالتحاق بالمدرسة العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة بباتنة، وأيضا المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية الجزائر، وحددت الوزارة معدلا موزونا أو عاما يساوي أو يفوق 14 للالتحاق بكل من المدرسة العليا في الهندسة الكهربائية والطاقوية بوهران، والمدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا بعنابة، في حين ينطلق الترتيب من معدل 13.5 للالتحاق بالمدرسة العليا للعلوم التطبيقية في تلمسان.

17 للتسجيل في ترتيب المدارس العليا للإعلام الآلي

أما بالنسبة للراغبين في دراسة الإعلام الآلي بالمدارس العليا الوطنية للحصول على شهادة مهندس دولة، فيمكنهم المشاركة في الترتيب للالتحاق بكل من المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي بالجزائر، والمدرسة العليا للإعلام الآلي بسيدي بلعباس، والمدرسة العليا في علوم وتكنولوجيات الإعلام الآلي والرقمنة ببجاية، وهذا لحاملي بكالوريا في شعبة الرياضيات تليها علوم تجريبية ثم تقني رياضي، وحدد معدل الترتيب الموزون أو العام بـ17 فما فوق، أما المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا المتقدمة بالجزائر، فيمكن المشاركة في الترتيب بمعدل موزون أو عام يساوي أو يفوق 16، ويمكن أن ترتفع معدلات القبول الدنيا مقارنة بمعدلات الترتيب وهذا وفقا للمقاعد البيداغوجية بكل مدرسة.

9 مدارس عليا في ميدان العلوم الطبيعية

وفي ميدان العلوم الطبيعية والحياة، تقدم الوزارة للناجحين خيارات متعددة عبر عدة مدارس عليا وطنية ذات تسجيل وطني، وعددها 9 تقدم تخصصات نوعية في علوم الغذاء والصناعات الزراعية، والفلاحة، والعلوم البيولوجية، والغابات والفلاحة الصحراوية وعلوم البحر وتهيئة الساحل فضلا عن البيوتكنولوجيا، حيث يتراوح معدل الترتيب للالتحاق بهذه المدارس ما بين 11.5 إلى 15، حسب كل تخصص والشروط الإضافية للالتحاق لكل مدرسة، في حين يمكن أن ترتفع معدلات القبول الدنيا مقارنة بمعدل الترتيب وهذا حسب المقاعد البيداغوجية المتاحة، وحسب المعدلات المحصل عليها في البكالوريا، فيما تمنح أولوية التسجيل لشعبة العلوم التجريبية تليها الرياضيات، ثم التقني رياضي.

الترشح للالتحاق بالعلوم الطبية بمعدل 16 فما فوق

وحسب ذات المنشور، حددت الوزارة معدل الترتيب للالتحاق بتخصصات العلوم الطبية بـ16 من 20، مع اعتماد طبيعة التسجيل المحلي حسب ولاية المترشح للالتحاق بالجامعات المعنية بتدريس الطب والصيدلة وطب الأسنان وتوحيد معدلات الالتحاق وطنيا، مع الإبقاء على ملحقات الطب المنشأة منذ الدخول الجامعي 2023-2024، والتي وصل عددها السنة الماضية إلى 21 ملحقة تابعة للجامعات الأم التي تضم كليات الطب، ويحتسب المعدل الموزون أو المعدل العام الذي يساوي أو يفوق 16 للالتحاق بالترتيب من أجل التسجيل في تخصص الطب بالنسبة للحائزين على بكالوريا شعبة علوم تجريبية ورياضيات، فيما يحتسب المعدل العام الذي يساوي أو يفوق 16 بالنسبة للحائزين على بكالوريا تقني رياضي، ويمكن للمعدلات أن ترتفع بعد المعالجة الآلية لبطاقة الرغبات وحسب طاقة الاستيعاب المحددة في كل كلية وملحقة.

أما بالنسبة لتخصصي طب الأسنان والصيدلة فيحتسب في الترتيب المعدل الموزون أو العام الذي يساوي أو يفوق 16 للحائزين على بكالوريا شعبتي علوم تجريبية ورياضيات، فيما يحتسب المعدل العام الذي يفوق أو يساوي 16 للحائزين على بكالوريا تقني رياضي مع مراعاة التسجيل المحلي حسب ولاية المترشح وإمكانية تغيير الدوائر الجغرافية حسب طاقة الاستيعاب.

وتقدم جامعة علوم الصحة بالجزائر تخصصي صيدلة (صناعة المنتجات الصيدلانية) وصيدلة (أعوان في الصيدلة) لحاملي بكالوريا علوم تجريبية ورياضيات وتقني رياضي، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون أو العام الذي يساوي أو يفوق 11 بالنسبة للأولوية الأولى شعبتي علوم تجريبية ورياضيات، ومعدل موزون أو عام يساوي أو يفوق 12 للأولوية الثانية وهي شعبة تقني رياضي .

وفي سياق آخر، يمكن للناجحين في البكالوريا في شعبة التسيير والاقتصاد كأولوية أولى تليها شعب الرياضيات والعلوم التجريبية والتقني الرياضي التسجيل في عدد من المدارس العليا ذات التكوين القاعدي في علوم التسيير والمالية والاقتصاد، حيث يمكن المشاركة في الترتيب وفقا للمعدل العام بالبكالوريا الذي يساوي أو يفوق 13 مع اشتراط الحصول على علامة 12.5 فما فوق في الرياضيات، وهذا من أجل الالتحاق بكل من المدرسة العليا لعلوم التسيير بعنابة والمدرسة العليا للمحاسبة والمالية بقسنطينة، والمدرسة العليا لإدارة الأعمال في تلمسان، والمدرسة العليا للاقتصاد بوهران، في حين يشترط معدل عام يساوي أو يفوق 14.5 مع علامة 12.5 فما فوق في مادة الرياضيات للمشاركة في الترتيب من أجل الالتحاق بكل من المدرسة العليا للتجارة بالقليعة، ومدرسة الدراسات العليا التجارية بالقليعة والمدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالقليعة والمدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي بالقليعة.