هذه شروط “لونجام” لاستفادة البطالين والماكثات في البيوت من قرض حلال

تحدد الوكالة الوطنية للقرض المصغر “لونجام” في موقعها الرسمي شروط استفادة البطالين والماكثات بالبيوت من قرض بدون فوائد.

وبحسب آليات التمويل المطروحة، فإن الوكالة تضمن الدعم والنصح والمساعدة التقنية فضلا عن مرافقة مجانية للمقاولين أثناء تنفيذ أنشطتهم.

وأشارت أنه يمكن منح سلفة بدون فوائد قدرها 29 % من الكلفة الإجمالية في نمط التمويل الثلاثي، لاقتناء عتاد صغير ومواد أولية للانطلاق في النشاط، والتي لا تتجاوز 1.000.000 دج.

كما تمنح سلفة بون فوائد لشراء المواد الأولية مقدرة ب 100% من الكلفة الإجمالية للمشروع والتي لا يمكن أن تفوق مائة ألف دينار جزائري 100.000دج. و قد تصل إلى 250.000دج.

عن الشروط المحددة للتقدم بطلب قرض، حصرتها الوكالة في 8 هي:

1ـ بلوغ سن18 سنة فما فوق.

2ـ عدم امتلاك دخل أو مداخيل غير ثابتة وغير منتظمة.

3ـ إثبات مقر الإقامة.

4ـ التمتع بمهارة مهنية تتوافق مع النشاط المرغوب إنجازه.

5ـ عدم الاستفادة من مساعدة أخرى لإنشاء نشاط ما.

6ـ القدرة على دفع المساهمة الشخصية التي تقدر ب 1 % من الكلفة الإجمالية للنشاط.

7ـ دفع الاشتراكات لصندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة.

8ـ الالتزام -حسب جدول زمني محدد- بتسديد: القرض للبنك ومبلغ السلفة بدون فوائد للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.

يذكر أن الوكالة تمنح صيغتين من التمويل، بما فيها واحدة بمساهمة الخمس (05 ) بنوك العمومية الشريكة :

الصيغة الأولى: قرض شراء المواد الأولية (وكالة – مقاول)

هي قروض بدون فوائد تمنح مباشرة من طرف الوكالة تحت عنوان شراء مواد أولية لا تتجاوز 100،000 دج. وتهدف إلى تمويل الأشخاص الذين لديهم معدات صغيرة وأدوات ولكن لايملكون أموال لشراء المواد الأولية لإعادة أو إطلاق نشاط. وقد تصل قيمتها إلى 250.000 دج على مستوى ولايات الجنوب. بينما مدة تسديد هذه السلفة لا تتعدى 36 شهرا.

الصيغة الثانية : التمويل الثلاثي (وكالة – بنك – مقاول)

هي قروض ممنوحة من قبل البنك والوكالة بعنوان إنشاء نشاط. تكلفة المشروع قد تصل إلى 1.000.000,00 دج. التمويل يقدم كالتالي:

– قرض بنكي بنسبة 70 ٪.

– سلفة الوكالة بدون فوائد 29 ٪.

-1 ٪ مساهمة شخصية.

وقد تصل مدة تسديده إلى ثماني (😎 سنوات مع فترة تأجيل التسديد تقدر بثلاثة (3) سنوات بالنسبة للقرض البنكي.

للإشارة، فإن قيم التمويل قد ارتفعت من 30000 دج إلى 100000 دج بالنسبة للقروض الموجهة لشراء المواد الأولية (250000دج بالنسبة لولايات الجنوب و الهظاب العليا)، ومن 400000 دج الى 1000000 دج بالنسبة للقروض الموجهة الإنشاء النشاطات (صيغة التمويل الثلاثي)، وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المعدل والمؤرخ في 22 مارس 2011.