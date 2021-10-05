هذه طريقة توزيع الأرقام التعريفية على القوائم الانتخابية في المحليات

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، عن طريقة توزيع الأرقام التعريفية المخصصة لقوائم المترشحين في الانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل.

وأوضح البيان أن قوائم المترشحين تحت رعاية أحزاب سياسية أو تحالفات وطنية أو تحالفات محلية لعدة أحزاب سياسية تمنح إلكترونيا رقم تعريفي وطني موحد من 1 إلى 100 مخصصة للأحزاب السياسية أو تحالفات وطنية أو تحالفات محلية لعدة أحزاب سياسية بصفة آنية وآلية وبترتيب تصاعدي تزامنا مع التصريح بقبول أول قائمة مترشحين على المستوى الوطني من طرف المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سواء تعلق الأمر بانتخابات المجالس الشعبية البلدية أو الولائية.

ويكون الرقم الممنوح موحدا وطنيا ومستعملا من قبل الأحزاب السياسية أو تحالفات وطنية أو محلية لعدة أحزاب سياسية خلال الانتخابات المجالس البلدية والولائية ليوم 27 نوفمبر.

بالمقابل يمنح إلكترونيا رقم تعريفي بالنسبة لقوائم المترشحين المودعة بعنوان قوائم مستقلة حسب كل دائرة انتخابية بداية من 101 وما يليها بصفة آنية وآلية وبترتيب تصاعدي تزامنا مع التصريح بقول أول قائمة مترشحين مستقلة لانتخابات المجلس الشعبي البلدي أو الولائي.

كما تدرج الأرقام التعريفية الوطنية الموحدة التي منحت لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية أحزاب سياسية وتحالفات وطنية ومحلية أو للقوائم المترشحين المقدمة بعنوان قوائم مستقلة في ورقة التصويت للقائمة المعنية والأماكن المخصصة لإشهار الترشحيات للقائمة المعنية.