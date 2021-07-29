هذه قائمة الأطعمة التي ينصح بها المختصون لمرضى كورونا

نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، الخميس، قائمة الأطعمة المنصوح بها لمرضى كورونا، مع البدء بقائمة الممنوعات.

وجاء في منشور للمنظمة على فيسيبوك، يحمل عنوان “ماذا يأكل المريض المصاب بفيروس كورونا؟” ما يلي:

الأطعمة التي يجب الامتناع عنها:

ـ السكر أينما وجد (الحلويات المحتوية على سكر).

ـ الألبان.

ـ الخبز والمعكرونة.

ـ اللحوم الحمراء.

ـ المنتجات الجاهزة مثل ( النستلة والعصير الجاهز والمشروبات الغازية ومعجون الطماطم واللحوم المعلبة والعصائد.. ).

الأطعمة التي ينصح بالاعتماد عليها لأن لديها القدرة على تقليل إنتاج المخاط وتحسين وظيفة الجهاز التنفسي:

ـ الاسماك ـ المكسرات – الليمون – جميع الورقيات الخضراء.

ـ (الجرجير الكرفس) – البصل – الثوم – الزنجبيل – الفلفل – بابونج – زيت الزيتون – القرع – الفجل – القرنبيط.

الأطعمة المسموحة بنسبة معتدلة:

الأرز – البقوليات – الدجاج – ماء العظم – الفواكهة الحلوة – البطاطا.

توصیات آخری:

1- استحم يومياً.

2- تعرض للشمس يومياً.

3- لا تلبس الكمامة اذا كنت وحدك في غرفة الحجر.

4- اجعل اغلب وجباتك سوائل، الشوربة.

5- البس الكمامة واستلقي على بطنك ودع احد يطبطب على ظهرك هذا من شأنه أن يطرح البلغم خارجاً ويرفع نسبة الأوكسجين في الدم.