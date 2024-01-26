هذه قرارت محكمة العدل الدولية بشأن العدوان على غزة

أمرت محكمة العدل الدولية، الكيان الصهيوني باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقالت محكمة العدل، الجمعة، أن الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على الكيان الصهيوني وأنه ملزم باحترام القانون الدولي.

كما أكدت المحكمة أنه على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية والمساعدات الملحة للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأمرت المحكمة الكيان الصهيوني بإرسال تقرير الى المحكمة خلال شهر بعد صدور هذه القرارات

وأقرت محكمة العدل الدولية بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.

العدل الدولية: “لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل”

وقالت محكمة العدل الدولية إن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد الكيان الصهيوني.

وأكدت المحكمة، الجمعة، في جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، إن لبريتوريا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها.

وأكدت المحكمة “لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل”.

وقالت محكمة العدل الدولية إن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.