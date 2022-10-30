هذه قصة نجاح الجزائر في اقتصاد 1.5 طن من الورق.. في القمة العربية

تمكّنت الجزائر من توفير ما يناهز 1.5 طن من الورق، في قمة الجامعة العربية التي تحتضنها يومي 1 و2 نوفمبر، بفضل تحقيقها لهدف “قمة بدون ورق”، لأول مرة في تاريخ القمم العربية.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية يوم الأحد، عن مدير عصرنة العمل الدبلوماسي بوزارة الخارجية عقبة شابي، فقد وفّرت السلطات جميع الشروط الضرورية حتى تكون قمة الجزائر “أول قمة عربية بدون ورق”.

وذكر شابي، وهو أحد المشرفين على التحضير لاجتماعات القمة، أن الخارجية الجزائرية كوّنت في خلال الأشهر السابقة، فوج عمل من مختلف القطاعات الوزارية، للنظر في إمكانية تجسيد هدف “قمة بدون ورق”، قبل وضعه بالفعل حيّز التنفيذ.

كما عقدت الخارجية عدّة اجتماعات مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حول التقنيات اللازمة لتجسيد الفكرة، حيث تم أخد متطلبات كل دول الجامعة العربية بعين الاعتبار، يقول المسؤول.

وكانت الفكرة في البداية، اقتراحا من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالنظر في إمكانية أن تكون قمة الجزائر، أول قمة تجسّد هذا الهدف.

وتمّ البناء في تجسيد هدف “قمة بدون ورق”، على تجربة مصر عبر الأمانة العامة للجامعة، حيث اعتمد مبدأ التخلّي عن الورق في الاجتماعات التي أجريت على مستوى وزراء الخارجية.

وقد أشار شابي إلى أن القمم السابقة كانت تستهلك نحو 1 إلى 1.5 طن من الورق في اجتماعاتها على مستوى القمة، حيث يتم في كل اجتماع توزيع 150 نسخة من كل وثيقة، على المسؤولين الحاضرين.

وحول الإمكانات التي سخّرتها الجزائر، لجعل القمة العربية “بدون ورق”، أوضح شابي إن جميع الاجتماعات التحضيرية الأربعة التي تسبق اجتماع القمة، قد تمت باستغلال برمجيات خاصة، وشاشات كبيرة لعرض المحتوى، مع إمكانية تغيير المحتوى وإطلاع جميع الحاضرين على التغييرات بشكل فوري ومباشر.

كما تم توفير أجهزة كمبيوتر بتقنيات عالية لكل الوفود المشاركة، من أجل الاطلاع على مسودات ومشاريع القرارات ومتابعة التغييرات وإجراء التوقيعات الإلكترونية.