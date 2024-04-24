هذه قصة نجاح “بلدنا” القطرية في إنتاج الحليب

تستعدّ لإطلاق استثمار بقيمة 3.5 مليار دولار في الجزائر

كانت أزمة قطع العلاقات بين قطر ودول الجوار في 2017، فرصة لهذا البلد الصغير، لتحقيق اكتفائه الذاتي من الحليب. قبل أن يتحوّل في وقت وجيز، إلى بلد مصدّر لهذه المادة، بفضل شركة حملت اسم “بلدنا”.

فبعد توقّف الواردات السعودية، التي كانت تمثّل 90 بالمئة من حاجات السكان. أسّس القطريون شركة “بلدنا”، لتربية الأبقار وإنتاج الحليب الطازج.

وسرعان ما شرعت هذه الشركة في الإنتاج والتوزيع. بعد استيراد المئات من الأبقار عبر الجوّ، من مناطق مختلفة حول العالم.

واليوم، تمتدّ مزرعة “بلدنا” شمال الدوحة على مساحة 2.4 مليون متر مربع. وهي تسع لتربية أكثر من 24.000 بقرة، كانت كافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطر. قبل الانطلاق في التصدير إلى دول أخرى.

بل إن المزرعة أصبحت وجهة سياحية في البلاد. حيث تفتح أبوابها للزوّار، للاستمتاع بمشاهدة عمليات الحلب اليومية. وتضمّ المزرعة مطعماً، وحديقة، وقسما لألعاب الأطفال، وحديقة حيوانات أيضا.

ويساهم المواطنون القطريون بنحو 51 بالمئة من رأسمال الشركة من خلال الأسهم، مقابل 5 بالمئة فقط لمستثمرين أجانب.

وقد حقّقت “بلدنا” مبيعات تتجاوز 192 مليون دولار في الأشهر الـ9 الأولى من 2022، من 248 منتجا مختلفا من مشتقات الحليب وعصائر الفواكه.

استثمار بقيمة 3.5 مليار دولار في الجزائر

ووقّعت شركة “بلدنا” القطرية هذا الأربعاء، اتفاقية مع وزارة الفلاحة الجزائرية لإنجاز أكبر مشروع متكامل لإنتاج الحليب عبر العالم في الجزائر. بقيمة تتجاوز 3.5 مليار دولار.

ويهدف هذا المشروع، إلى إنتاج 1.7 مليار لتر من الحليب سنويا. ما يمثّل نصف حاجات الجزائر من هذه المادة، عبر تربية 270 ألف رأس من البقر.

وسيسمح هذا المشروع، المتشكّل من مزرعة لإنتاج الحبوب والأعلاف، وأخرى لتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم، ومصنع لإنتاج مسحوق الحليب، بتغطية 50 بالمئة من الاحتياجات الوطنية من مسحوق الحليب واللحوم الحمراء.