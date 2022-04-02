هذه مواقيت الإمساك والإفطار في رمضان لكامل ولايات الجزائر

نشرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مساء الجمعة، مواقيت الإمساك والإفطار في شهر رمضان، لكامل ولايات الوطن.

وأعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية التابعة للوزارة، عن حلول شهر رمضان لعام 1443ه بداية من السبت 02 أفريل 2022م.

وتتباين مواقيت الإفطار في أول أيام شهر الصيام من ولاية لأخرى. ففي حين يفطر سكان ولاية تندوف عند الساعة 19:55، سيكون سكان إليزي أول المفطرين وطنيا عند الساعة 18:48.

كما تتغيّر مواقيت الإمساك والإفطار من يوم لآخر. ففي العاصمة يفطر الصائمون في اليوم الأول من رمضان عند الساعة 19:14، ليتقدّم توقيت الإفطار في اليوم الـ29 إلى الساعة 19:39.

وتمّ تقسيم المواقيت على 3 مجموعات من الولايات. بحيث تضمّ الأولى ولايات شمال الوطن، وهي مرتبطة زيادة أو نقصانا بمواقيت ولاية الجزائر.

أمّا المجموعة الثانية فهي تضمّ الولايات الداخلية، وهي مرتبطة زيادة أو نقصانا بمواقيت ولاية الجلفة.

فيما تضمّ المجموعة الثالثة ولايات الجنوب، وهي مرتبطة أيضا زيادة أو نقصانا بمواقيت ولاية أدرار.

وللتعرّف على مواقيت الإمساك والإفطار الخاصة بولايتك، يمكنك ببساطة إضافة أو طرح عدد الدقائق المبيّنة في الجدول الخاص بالولاية، إلى أو من التوقيت الخاص بالولاية المرتبطة بها (الجزائر، أو الجلفة، أو أدرار).

مثال: توقيت الإفطار في ولاية الطارف في اليوم الأول من رمضان: الساعة 19:14 (توقيت الإفطار في ولاية الجزائر) – 21 دقيقة = الساعة 18:53.

مواقيت الإمساك والإفطار في ولاية الجزائر والولايات المرتبطة بها:

.. في ولاية الجلفة والولايات المرتبطة بها: