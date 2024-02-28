هذه نصائح الحماية المدنية لمواجهة خطر السيول

دعت المديرية العامة للحماية المدنية يوم الأربعاء في بيان، إلى رفع درجة الحيطة والحذر، لتفادي مختلف الحوادث التي قد تنجم عن الاضطراب الجوي الذي تعرفه مختلف مناطق شمال الوطن.

جاء هذا بعد إصدار نشرية جوية خاصة، تحذّر من هطول أمطار غزيرة بشمال البلاد، تتراوح كميتها ببعض المناطق من 80 إلى 140 ملم.

وشدّدت مصالح الحماية المدنية في إرشاداتها لتفادي بعض الأخطار التي قد تصاحب التهاطل الغزير للأمطار على اتباع التعليمات التالية: