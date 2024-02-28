هطول أمطار غزيرة بمختلف مناطق شمال الوطن
هذه نصائح الحماية المدنية لمواجهة خطر السيول
دعت المديرية العامة للحماية المدنية يوم الأربعاء في بيان، إلى رفع درجة الحيطة والحذر، لتفادي مختلف الحوادث التي قد تنجم عن الاضطراب الجوي الذي تعرفه مختلف مناطق شمال الوطن.
جاء هذا بعد إصدار نشرية جوية خاصة، تحذّر من هطول أمطار غزيرة بشمال البلاد، تتراوح كميتها ببعض المناطق من 80 إلى 140 ملم.
وشدّدت مصالح الحماية المدنية في إرشاداتها لتفادي بعض الأخطار التي قد تصاحب التهاطل الغزير للأمطار على اتباع التعليمات التالية:
- الوقوف في مكان آمن حتى انتهاء هطول الأمطار،
- عدم المجازفة نهائيا بتحدي السيول الجارفة مهما كانت قدرة السيارة،
- متابعة الأخبار، وما تنشره وسائل الإعلام عند ورود تحذيرات عن احتمال هطول أمطار غزيرة،
- اتباع تعليمات وإرشادات الحماية المدنية،
- عدم التوجه إلى المناطق التي تم التنويه عنها في وسائل الإعلام، وتحذير الأقارب والأصدقاء.
- يجب أن تكون هناك منطقة معروفة في المنزل لجميع أفراد الأسرة، توضع فيها جميع احتياجاتهم. لمواجهة احتمال وصول مياه الأمطار إلى داخل المنزل،
- الاحتفاظ بمخزون مناسب من المواد التموينية والمياه النظيفة قدر الإمكان، إضافة إلى الإسعافات الأولية،
- قطع التيار الكهربائي عن المنزل في حال تعرضه إلى خطر السيول، والاختباء في الأدوار العلوية.
- في حالة السياقة عند تشكّل السيول، يرجى الوقوف بعيدا عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه،
- عدم لمس أو تحريك الأجسام الساقطة، والأسلاك الكهربائية المتدلية،
- عدم السماح لأي شخص بأن يلعب في مياه الأمطار، لكي لا يُعرِّض حياته إلى الخطر،
- منع الأطفال من الخروج واللعب أثناء هطول الأمطار الغزيرة، ومنعهم من الاقتراب من مجاري السيول والوديان.